Gender Reveal Partys kommend zunehmend in Mode. Jetzt hat auch "Let's Dance"-Tänzer Andrzej Cibis das Geschlecht seines Babys enthüllt.

Der aus "Let's Dance" bekannte Profitänzer Andrzej Cibis (36) und seine Ehefrau Victoria Kleinfelder-Cibis (35) haben die Welt wissen lassen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Schon seit Ende Juli war bekannt, dass die zwei Tänzer Eltern werden. Nun teilten sie auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts ein Video ihrer Gender Reveal Party.

Dabei handelt es sich um einen Trend, der zunehmend aus den USA nach Deutschland kommt. Das Babygeschlecht wird Freunden, der Familie und oftmals auch den werdenden Eltern selbst durch genderklischeehafte Farben enthüllt. Blau steht für einen Jungen, Rosa für ein Mädchen.

Andrzej Cibis und Ehefrau bekommen einen Jungen

Victoria Kleinfelder-Cibis und Andrzej Cibis haben sich für den besonderen Anlass treffend gestylt, wie in ihrem zauberhaften Instagram-Video zu sehen ist. Im Hintergrund hängen blaue und rosa Luftballons. Kleinfelder-Cibis, die bei "Let's Dance" als Choreografin aktiv ist, trägt sogar ein Kleid, das zur Hälfte rosa und zur anderen blau ist. Zwischen den Eheleuten steigt im Video zunächst weißer Rauch auf, der schließlich eine blaue Farbe annimmt: Es wird also ein Junge.

Der werdenden Mutter schießen ob der wundervollen Nachricht Tränen in die Augen. Ehemann Andrzej Cibis schließt sie herzlich in seine Arme. "Danke an unsere Freunde, die diese schöne Gender-Reveal-Überraschung für uns organisiert haben. Überwältigt & so aufgeregt", schreiben Cibis und seine Ehefrau im Post-Text ihres Videos.

"Let's Dance"-Familie gratuliert

Die "Let's Dance"-Familie lässt mit Glückwünschen und herzerwärmenden Kommentaren nicht lange auf sich warten. "Baby boy", gefolgt von zwei Herz-Emojis, schreibt Jurorin Motsi Mabuse (42). Rebecca Mirs (31) Ehemann Massimo Sinató (42) ist sich hingegen sicher: "Ihr werdet wunderbare Eltern sein."

Die zweifache "Let's Dance"-Siegerin Kathrin Menzinger (34) freut sich "unglaublich" für die werdenden Eltern, während Evgeny Vinokurov (32) in seinem Kommentar schreibt: "Herzlichen Glückwunsch zum euren Sohn." Die schwedische Tänzerin Isabel Edvardsson (41) zeigt sich begeistert: "Das ist soooooooooo toll. Mini Cibis", gefolgt von einem Herz-Emoji.