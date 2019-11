Sie beide bilden ein erfolgreiches Gespann: Oliver Pocher und die Profitänzerin Christina Luft haben erfolgreich an der im Frühjahr ausgestrahlten zwölften Staffel von "Let's Dance" teilgenommen. Dort belegten sie einen guten siebten Platz von insgesamt 14 Teilnehmern.

Auch bei der "Let's Dance"-Livetour harmonieren die zwei seit Anfang des Monats erfolgreich: Insgesamt 16 Mal treten Kandidaten der aktuellen Staffel in den großen Arenen der Republik auf. Am Dienstag gastierte das Ensemble in Hannover - Oliver Pochers Heimatstadt. Ausgerechnet dort leistete sich der Comedian einen verbalen Ausrutscher der üblen Art.

Oliver Pocher macht mal wieder einen Witz auf Kosten anderer

Beim Versuch, auf der Bühne witzig zu sein, sagte der 41-Jährige über seine Tanzpartnerin: "Sie versteht kein Deutsch. Doch, ein paar Worte. Das was sie so braucht: Ja, nein, 50 Euro." Ein gemeiner Spruch. Christina Luft wurde 1990 in Kirgisistan geboren, siedelte aber mit einem Jahr nach Deutschland über. Sie konnte über Pochers "Witz" nicht lachen und soll ihn der "Bild"-Zeitung zufolge hinter der Bühne zur Rede gestellt haben.

Die Zuschauer fanden den Vergleich mit einer Prostituierten ebenfalls nicht lustig und ließen deutliche Unmutsbekundungen vernehmen. "So eine Äußerung geht gar nicht", wird Chefjuror Joachim Llambi zitiert.

Viele russischstämmige Tänzer bei "Let's Dance"

Pocher selbst versuchte sich hinterher rauszureden. Er wolle eben für Stimmung und Spaß sorgen und seine Sprüche ergäben sich zumeist spontan. Er habe einen Witz darüber machen wollen, dass bei "Let's Dance" mehr Russisch als Deutsch gesprochen werde. Tatsächlich ist knapp die Hälfte aller Profitänzer bei der RTL-Show russischstämmig. Was nicht heißt, dass sie die deutsche Sprache nicht beherrschen. Das musste auch Pocher einsehen: "Natürlich kann Christina auch Deutsch. Wahrscheinlich sogar besser als ich selbst."

Der Comedian ordnete den Vorfall wohl zutreffend ein: "Das war bestimmt nicht ihr Lieblingswitz von mir." Immerhin: Die Einsicht scheint da.

Quelle: "Bild.de"