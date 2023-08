von Malte Mansholt Nach einem dreijährigen Kampf ist Sandra Bullocks Lebensgefährte Bryan Randall an einer ALS-Erkrankung gestorben. Das Paar hatte die Erkrankung bis zum Ende geheim gehalten.

Es sind schwere Tage für Oscarpreisträgerin Sandra Bullock. Wie jetzt erst bekannt wurde, verstarb am Wochenende ihr Lebensgefährte Bryan Randall im Alter von nur 57 Jahren. Der Fotograf war an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Bullock hatte ihn in der Vergangenheit als "Liebe ihres Lebens" bezeichnet.

"Mit großer Traurigkeit geben wir bekannt, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich von uns gegangen ist", heißt es in einem Statement der Familie gegenüber dem Magazin "People". "Wir bitten in dieser schweren Zeit um Privatsphäre, um zu trauern und uns an das Unmögliche zu gewöhnen, sich von Bryan verabschieden zu müssen", erklärte die Familie weiter.

Dreijähriger Kampf gegen die Krankheit

Die unheilbar zum Tod führende Nervenerkrankung ALS verursacht über Jahre immer schwerere Lähmungen des Körpers. "Bryan wünschte sich früh, seinen Kampf mit ALS privat zu führen", heißt es in dem Statement. Der Familie war es gelungen, die Krankheit bis zum Ende geheim zu halten. Der letzte öffentliche Auftritt des Paares war 2020 dokumentiert worden. Zuletzt war Bullock alleine bei Filmpremieren aufgetreten.

Das bedeutet aber nicht, dass sie mit der Krankheit gelassen wurden. "Wir sind unglaublich dankbar für die unermüdlichen Ärzte, die uns durch die Krankheit begleiteten, und die großartigen Krankenschwestern, die Mitbewohner wurden. Die ihre Familie oft für unsere opferten", bedankt sich das Statement der Familie explizit bei ihren medizinischen Unterstützern.

"Liebe meines Lebens"

Randall und die 59-jährige Bullock hatten sich nach Angaben der Familie 2015 kennengelernt, als er als Fotograf für den Geburtstag von Bullocks Adoptivsohn Louis (13) gebucht worden war. Noch im selben Jahr machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.

"Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden", erklärte Bullock bei einem Auftritt in Jada Pinkett Smitz Facebook-Serie "Red Table Talk" im Ende 2021. "Wir teilen zwei wunderbare Kinder, drei Kinder inklusive Randalls älterer Tochter. Es ist einfach das Größte", schwärmte sie über die Patchwork-Familie, zu der auch ihre Adoptivtochter Laila (10) und Randalls Tochter Skylar gehören. Verheiratet war das Paar nicht. "Ich brauche kein Papier, um eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter sein zu können", erklärte Bullock. Die 2010 geschiedene Ehe der Schauspielerin mit Jesse James galt als schwierig.

Bei dem Gespräch über ihre Familie verlor Bullock kein direktes Wort über die Erkrankung, an der Randall zu diesem Zeitpunkt bereits über zwei Jahre litt. Einige ihrer Aussagen erscheinen im Nachhinein allerdings in einem anderen Licht. "Ich brauche niemanden, der mir sagt, ich solle auch in schwersten Zeiten für jemanden da sein", erklärte Bullock in Bezug auf Eheversprechen. "Ich brauche niemanden, der mir sagt, ich muss mit einem guten Mann auch einen Sturm aushalten."

Quellen: People, Red Table Talk