Trauer um Nichelle Nichols. Als Lieutenant Uhura aus der Science-Fiction-Serie " Star Trek " - zu Deutsch: "Raumschiff Enterprise" - machte die US-Schauspielerin Furore. Nun ist sie im Alter von 89 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, wie ihre Familie per Instagram mitteilte. Ein großes Licht am Firmament leuchte nun nicht mehr, hieß es in dem Post. Für künftige Generationen werde sie aber eine Inspiration bleiben. Ein leuchtendes Vorbild war Nichols in den 1960er Jahren vor allem für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Dass sie als Schwarze ein leitendes Crew-Mitglied auf der Enterprise spielte, beeindruckte unter anderem Martin Luther King so sehr, dass er die Schauspielerin überzeugte, nicht nach der ersten Staffel auszusteigen. Ihr Kuss mit dem Weißen Captain Kirk gilt als Meilenstein der US-Fernsehgeschichte. Die Nasa heuerte Nichols in den 1970er Jahren als Anwerberin an, nachdem sie Hürden für Frauen und Angehörige von Minderheiten bei der Weltraumbehörde kritisiert hatte.