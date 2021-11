Er ist für viele der Inbegriff britischer Comedy – aber Matt Lucas hat jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er freute sich auf Twitter darüber.

Wer an englische Comedy denkt, der hat auch 14 Jahre nach Ende der Show noch oft direkt die Sketche aus "Little Britain" im Kopf. In der enorm erfolgreichen Serie nahmen die beiden Comedians David Walliams, 50, und Matt Lucas, 47, die Eigenarten der Briten auf die Schippe. Während Walliams inzwischen vorrangig Kinderbücher schreibt, ist Lucas Moderator der extrem populären englischen Back-Show "The Great British Bake Off". Man könnte also meinen, er sei der Inbegriff des Britisch-Seins.

Doch dem ist nicht so: Wie der Comedian, der aus einer jüdischen Familie stammt, jetzt auf Twitter verkündete, hat er gerade neben der britischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. "Meine Oma flüchtete 1938 aus Berlin. Mir wurde deshalb die Staatsbürgerschaft angeboten und ich war gerade in der deutschen Botschaft in London und habe mein Einbürgerungszertifikat erhalten", schreibt er. "Ich bin offiziell Anglo-Deutscher. Sie haben mir auch Gummibärchen und eine putzige Brosche gegeben. Jetzt brauche ich nur noch einen deutschen Fußballverein!"

Matt Lucas hat bereits einen Fußballverein gefunden

Die Suche nach einem passenden Fußballclub dauerte übrigens nicht lange: Der 1. FC Union Berlin twitterte direkt "Willkommen!", und Lucas entschied: "Es scheint, als hätte mich Union Berlin für sich beansprucht. Dann ist das mein neues deutsches Team!" Die guten Seiten der deutschen Kultur konnte der Comedian übrigens aktuell schon während der laufenden Staffel des "Great British Bake Off" kennenlernen: Der Kandidat Jürgen, ein deutscher Auswanderer, hat mit seinen Backkünsten gute Aussichten auf einen Sieg in der Show.

Ihm sang Matt Lucas auch dasselbe Lied vor, dass er der Sachbearbeiterin in der deutschen Botschaft darbot: Den Titelsong der "Feuersteins" auf Deutsch. Der 47-Jährige scheint sichtlich stolz darauf zu sein, den deutschen Text zu können – es dürfte ihn vermutlich überraschen, dass das deutsche Publikum den Song fast ausschließlich in englischer Sprache kennt.

