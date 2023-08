In einem Statement hat sich Lizzo zu den Vorwürfen geäußert, die drei ihrer ehemaligen Tänzerinnen gegen sie erhoben haben. Sie seien "empörend", sagt die Sängerin.

Sie hat sich Zeit gelassen für ihr Statement. Jetzt hat Lizzo sich auf Instagram zum ersten Mal zu den Vorwürfen ihrer drei ehemaligen Tänzerinnen geäußert – und sie wehrt sich. (Mehr zu den Vorwürfen lesen Sie hier.)

Lizzo veröffentlicht erstes Statement

"Die letzten Tage waren äußerst schwierig und eine überwältigende Enttäuschung", schreibt sie. "Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich, wie sie klingen, und zu empörend, um nicht angesprochen zu werden", so die Grammy-Siegerin. Sie sei immer leidenschaftlich, was ihre Arbeit anginge und nehme ihre Auftritte sehr ernst. Mit Leidenschaft kommen harte Arbeit und hohe Ansprüche, so Lizzo, sie habe aber nie die Absicht, Mitarbeitende zu verletzen oder nicht wertgeschätzt fühlen zu lassen.

"Ich bin nicht hier, um als Opfer angesehen zu werden, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Bösewicht bin, als den mich die Leute und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben", stellt sie klar. Sie geht außerdem auf Vorwürfe der sexuellen Belästigung ein. Diesbezüglich geht es bei den Vorwürfen ihrer Tänzerinnen um einen Vorfall aus dem Februar dieses Jahres.

Damals seien sie dabei gewesen, als Lizzo ihre Crew mit auf einen Ausflug ins Amsterdamer Rotlichtviertel nahm. "Die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Lizzo forderte die Darsteller auf, abwechselnd die nackten Darstellerinnen zu berühren, Dildos zu fangen, die aus den Vaginas der Darstellerinnen herausgeschossen wurden, und Bananen zu essen, die aus den Vaginas der Darstellerinnen herausragten", heißt es in der Klageschrift, aus der "Page Six" zitiert.

Sie habe niemanden wegen seines Gewichts diskriminiert

Vorwürfe, die Lizzo offenbar nicht akzeptiert. "Ich gehe sehr offen mit meiner Sexualität um und bringe mich selbst zum Ausdruck, aber ich kann nicht akzeptieren oder zulassen, dass Menschen diese Offenheit benutzen, um mich zu etwas zu machen, das ich nicht bin", sagt sie in ihrem Statement. Auch auf die Vorwürfe, sie habe Tänzerinnen wegen ihres Gewichts beleidigt, streitet sie ab. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich täglich für seinen Körper schämt, und würde niemals einen Mitarbeiter wegen seines Gewichts kritisieren oder ihm kündigen", so die Sängerin.

In den Kommentaren unter ihrem Posting äußern diverse Nutzer:innen Zweifel. "Es wäre eine Sache, wenn es sich nur um ein oder zwei Personen handeln würde, aber jetzt haben sich einige andere Frauen gemeldet und gesagt, dass sie misshandelt worden sind", kritisiert eine davon.

