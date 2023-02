Bei seiner ersten Begegnung mit Matt Damon blamierte sich Channing Tatum. Das verriet der Schauspieler jetzt in einem Interview.

Superstar Channing Tatum (42) ist aktuell mit dem Trilogie-Abschluss "Magic Mike - The Last Dance" in den deutschen Kinos zu bewundern. Im Interview mit dem US-Magazin "People" erinnerte sich Tatum jetzt an eine von ihm als peinlich empfundene erste Begegnung mit Hollywood-Star Matt Damon (52) zurück, die sich vor einigen Jahren ereignete. Im Jahr 2011 stand Tatum für den Thriller "Haywire" seines "Magic Mike"-Regisseurs Steven Soderbergh (60) vor der Kamera. Am Ende eines Drehtages habe er mit Soderbergh in einer Hotelbar in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico gesessen, als es zu dem Treffen mit Damon kam.

Channing Tatum: "Jeder weiß, wo Matt Damon herkommt"

Der Star solcher Filme wie "Ocean's Eleven" (2001) und "Die Bourne Identität" (2002) sei in der Bar erschienen, um Regisseur Soderbergh zu sehen. Da Tatum nach eigener Aussage "solch ein Fan" Damons war und immer noch ist, sei er bei dessen Anblick "ganz aus dem Häuschen" gewesen. Also habe er sich neben Damon gesetzt und ihn gefragt, wo er herkomme. Seine eigene Frage habe der "Magic Mike"-Star jedoch augenblicklich als peinlich empfunden, da "jeder auf dem Planeten weiß, wo Matt Damon herkommt".

Genau wie seine Schauspielkollegen Mark Wahlberg (51) und Ben Affleck (50) stammt der 52-Jährige nämlich aus der Bostoner Gegend. Er wurde in Cambridge, Massachusetts, geboren, und damit in einer Stadt, die direkt an die Ostküstenmetropole grenzt. Diese Tatsache dürfte zumindest in den USA auch etlichen Menschen bekannt sein.

"Magic Mike"-Star Tatum empfand seine eigene Frage dann auch als so blamabel, dass er "für die nächsten zwei Stunden" kein Wort mehr herausbrachte. "Ich denke heute immer noch darüber nach", so Tatum. Allgemein würde es der Star nicht besonders mögen, "berühmte Menschen oder Menschen, die er bewundert, zu treffen". Denn er würde in Gesprächen gelegentlich "in Panik geraten".

Matt Damon ließ sich nichts anmerken

Superstar Damon habe jedoch schlicht mit den Worten "Oh, ich komme aus Boston. Woher stammst du?", geantwortet, als wäre nichts Besonderes vorgefallen, während Tatum nach eigener Aussage innerlich schrie: "Es tut mir leid, es tut mir leid".