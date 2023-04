Jamie Foxx soll nach einem Notfall in ein Krankenhaus gekommen sein. Seine Familie hat nun bekannt gegeben, wie es dem Schauspieler geht.

Jamie Foxx (55) soll es nach einem Notfall wieder besser gehen. Das gab die Familie des Hollywood-Stars nun bekannt. Es habe bei dem Schauspieler eine "medizinische Komplikation" gegeben, erklärte seine Tochter Corinne Foxx (29) in einem Statement auf Instagram. Jamie Foxx sei "bereits auf dem Weg der Besserung", heißt es darin weiter. Der Oscar-Preisträger wurde laut "The Hollywood Reporter" kürzlich bei den Dreharbeiten für den Netflix-Film "Back in Action" in Atlanta gesehen.

"Auf dem Weg der Besserung"

Auf Instagram schrieb Corinne Foxx: "Wir wollten mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, gestern eine medizinische Komplikation hatte. Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und große Fürsorge bereits auf dem Weg der Besserung." Sie fügte hinzu: "Wir wissen, wie sehr er geliebt wird, und wissen eure Gebete zu schätzen. Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit." Das US-Promiportal "TMZ" hatte zuvor berichtet, dass Jamie Foxx angeblich in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Cameron Diaz schwärmt von Zusammenarbeit

In dem Film "Back in Action" steht Jamie Foxx wieder mit Cameron Diaz (50) vor der Kamera. Sie hatte eine achtjährige Pause von der Schauspielerei eingelegt, bevor Foxx sie offenbar davon überzeugte, zurückzukommen, um in der Action-Komödie mitzuspielen. Ihr letzter Film, in dem ebenfalls Foxx mit von der Partie war, war 2014 "Annie". Bei "Back in Action" wird US-Medienberichten zufolge auch Glenn Close (76) mit den beiden drehen. "Kill the Boss"-Star Seth Gordon (46) ist der Regisseur des Films.

Während eines Auftritts im vergangenen Herbst in der "Tonight Show" sprach Cameron Diaz darüber, wie "großartig" es ist, mit Foxx zusammenzuarbeiten. "Er ist so großartig, er ist so unkompliziert, er ist so professionell, er ist so talentiert", sagte sie. "Mit ihm arbeiten zu können, wird so viel Spaß machen."