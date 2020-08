Auch nach ihrem Auszug aus dem Vereinigten Königreich ist Meghan Markle Opfer zahlreicher Angriffe. Jetzt hat sich eine Society-Expertin über die Frau von Prinz Harry ausgelassen – und dabei einen gemeinen Vergleich gewählt.

Wenn sich die Society-Expertin Lady Colin Campbell zu Wort meldet, haben die britischen Royals zumeist wenig zu lachen. Die 70-Jährige hat bereits zwei Bücher über Lady Diana und ein Buch über Queen Mum verfasst. Aufgrund der vielen Indiskretionen, die sie darin verbreitet, erhielt sie von der Presse den Beinamen "Lady Poison Pen", was auf Deutsch soviel heißt wie "Lady Giftstift".

Dass sie ihren Spitznamen völlig zu Recht trägt, hat sie nun wieder unter Beweis gestellt: Im Gespräch mit der britischen Tageszeitung "The Sun" hat sich Campbell über die kürzlich erschienene Biografie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" ausgelassen. Das Buch zeichnet ein positives Bild von dem jungen Paar und stellt Prinz Harry als den Initiator für den Weggang aus Großbritannien dar.

Meghan Markle soll die treibende Kraft sein

Dem widerspricht nun Lady Colin Campbell: Die Society-Expertin sieht Meghan Markle als die treibende Kraft in der Beziehung. "Sie führt Harry einen Weg entlang, von dem er nur schwer zurückfinden wird", sagte sie der britischen Sonntagszeitung "The Sun on Sunday".

Sehen Sie im Video: Gerichtsprozess von Herzogin Meghan: Sie fühlt sich von den Royals im Stich gelassen. Herzogin Meghan hatte in den letzten Jahren mit vielen Unwahrheiten in englischen Boulevardzeitungen zu kämpfen. Falsche Medienberichte während der Schwangerschaft machten ihr besonders zu schaffen. Zudem wurden Auszüge aus einem Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlicht. Nun verklagt sie die Zeitungen "Mail on Sunday" und "Mail Online" sowie den Verlag "Associated Newspapers". Die Verletzung ihrer Privatsphäre durch die Medien, gehört zu den Hauptgründen für den Rückzug aus dem britischen Königshaus. Meghan fühlte sich von Seiten der Königsfamilie nie geschützt. Ihr sei es verboten worden, sich gegen die Negativpresse zu wehren. Auf Anfrage der verklagten Zeitung "Mail on Sunday", sagt der Palast zu Meghans Anschuldigung: Kein Kommentar. Ob Herzogin Meghan so den Graben zur Familie Windsor weiter vertieft, bleibt abzuwarten. Mehr

Der Ehefrau des jüngsten Sohnes von Prinz Charles und Lady Diana kann die Klatsch-Kolumnistin wenig Positives abgewinnen. Die Schauspielerin habe sich gegenüber den Royals völlig unakzeptabel verhalten. Dann bringt Campbell einen Vergleich, der es in sich hat: Meghans Einfluss erinnere sie an den von Lady Macbeth, sagt sie – jene bekannte Königin aus Shakespears Drama, die ihren Mann zum Königsmord anstiftet.

Dass Campbell sich so auf "Finding Freedom" einschießt, hat einen einfachen Grund: Sie selbst hat gerade ein Buch über das Paar veröffentlicht, für das sie mit diesem Interview trommelt: "Meghan And Harry: The Real Story". Darin erzählt sie eine abweichende Geschichte und stellt das Paar in einem anderen Licht dar. Vermutlich wird "Lady Giftstift" auch darin ihrem Namen wieder alle Ehre gemacht haben.

Verwendete Quelle: "The Sun on Sunday"