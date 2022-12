© Netflix/Courtesy of Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex

von Tina Pokern Prinz Harry und Herzogin Meghan haben mit der Veröffentlichung der ersten drei Folgen ihrer Dokumentation eine Welle der Empörung ausgelöst, die Kritik an dem Paar ebbt nicht ab. Jetzt setzen sich die Sussexes zur Wehr.

Die Netflix-Doku "Harry & Meghan" schlägt weiter – wie erwartet – hohe Wellen. Die Empörung in Großbritannien ist groß, die Vorwürfe, die dem Paar gemacht werden, hart. Unter anderem wird kritisiert, dass sie in der Dokumentation etliche private Videoclips und Fotos teilen. Schließlich, so der Vorwurf, sei der Schutz der Privatsphäre doch der Hauptgrund gewesen, so ist in Berichten zu lesen, dass sich das Paar 2020 für den "Megxit" entschied und von den royalen Pflichten zurücktrat. Genau das stimme so aber überhaupt nicht, erklärte laut "BBC" nun eine Sprecherin von Meghan und Harry. Diese Berichte seien falsch. Der Herzog und die Herzogin hätten die Privatsphäre nie als Grund für ihren Rücktritt angeführt, so das Statement. Und: "Diese verzerrte Erzählung sollte das Paar zum Schweigen bringen."

So ist in dem Statement auch davon die Rede, dass ihre Erklärung, "in der sie ihre Entscheidung, zurückzutreten, verkündeten, nichts von Privatsphäre [erwähnte] und bekräftigt ihren Wunsch, ihre Rollen und öffentlichen Pflichten fortzusetzen. Jede andere Vermutung spricht einen Schlüsselpunkt dieser Serie an." In dem Statement wird weiter ausgeführt: "Sie entscheiden sich dafür, ihre Geschichte zu ihren Bedingungen zu teilen, und doch haben die Boulevardmedien eine völlig unwahre Erzählung geschaffen, die die Berichterstattung in der Presse und die öffentliche Meinung durchdringt. Die Fakten liegen direkt vor ihnen."

Meghan und Harry wollen ihre Wahrheit erzählen

Meghan und Harry hatten vorab angekündigt, in der Doku ihre eigene Wahrheit zu den Vorkommnissen erzählen zu wollen. Die Betonung liegt hierbei auf "ihre Wahrheit". Denn wie viel dieser Wahrheit mit der Realität zu tun hat, wird bereits seit der Veröffentlichung der ersten Trailer heftig hinterfragt. Diskutiert wurde unter anderem darüber, ob die in Ungnade gefallenen Sussexes die Doku zu ihren Gunsten manipuliert haben. So wurde darin Bildmaterial aus dem Kontext gerissen und so zurecht geschnitten, so dass es so aussieht, als würde das Paar von Paparazzi gejagt werden. RTL-Reporter Dan Farrington taucht beispielsweise unfreiwillig im Harry-Meghan-Trailer auf.

Die ersten drei Folgen der Netflix-Doku wurden am 8. Dezember auf der Streaming-Platform veröffentlicht, die Publikation der weiteren drei Folgen ist für den 15. Dezember angekündigt. Im ersten Teil der Dokureihe haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf die Anfänge ihrer Beziehung und die aggressive Berichterstattung darüber konzentriert. "So schmerzhaft! Royals 'zutiefst verärgert' über Harrys Beleidigungen", titelte etwa die Zeitung "Daily Express" am Freitag. Der "Telegraph" zitierte einen royalen Insider mit den Worten, das Paar wolle die Monarchie stürzen. Ein Abgeordneter der regierenden Konservativen Partei forderte, dem Herzog und der Herzogin von Sussex den königlichen Titel abzuerkennen, wenn sie doch offenbar die Monarchie so sehr hassten

Meghans Familie empfindet Doku als "verstörend"

Aber nicht nur in Großbritannien und bei den Royals ist die Empörung groß. Nun meldete sich auch Meghans Familie zu Wort. Im Gespräch mit "Talk TV" beschrieben die entfremdeten Halbgeschwister Samantha und Thomas die Dokumentation als "auf so vielen Ebenen so weit daneben". Sie kritisierten die ersten drei Folgen als "schrecklich", "verletzend" und "ein bisschen verstörend". Besonders enttäuscht ist Thomas Markle Jr. von der Darstellung der Markle-Familie. "Sie hat einfach die ganze Familie unter den Teppich gekehrt, als würden wir nicht existieren, und dann gelogen, dass sie keine Familie hat, die sie sich immer gewünscht hat", sagte er. Das habe ihn dazu veranlasst, sich an ein Produktionsteam zu wenden, das derzeit an einer Gegenerzählung arbeite.

Doch ganz allein stehen Meghan und Harry nicht im Sturm. Schützenhilfe bekommen sie derzeit unter anderem von Bryony Gordon, die für "The Telgraph" schreibt und das Paar mehrmals getroffen hat. Sie kommentierte in dem Blatt nun, dass die Dokumentation den Sussexes mehr noch als das berühmt-berüchtigte Oprah-Interview aus dem vergangenen Jahr "am nächsten kommt, wie sie privat wirklich sind".

Sie habe das Paar in den vergangenen Jahren sehr gut kennengelernt, habe mit ihnen Mittag gegessen, sei mit ihnen über den Atlantik geflogen und sei zum Sonntagstee geladen gewesen. "Was ich bei diesen Begegnungen gesehen habe, spiegelt sich in den drei Episoden, die ich bisher gesehen habe, ziemlich genau wider: Der Harry und die Meghan, die ich persönlich kenne, sind die Harry und Meghan, die auf den Bildschirmen für jeden mit einem Netflix-Abonnement zu sehen sind. Es ist weder gekünstelt noch gefälscht", führt Gordon aus.

Vor der Ausstrahlung der weiteren Episoden soll der Palast nun sehr besorgt sein. Wie die britische Zeitung "The Times" unter Berufung auf einen Palast-Insider schreibt, würde "die nächste Woche wie Gift" werden. Spekulationen zufolge könnte sich in den kommenden Folgen die Kritik gegen Harrys Vater, König Charles III., richten, der bislang noch recht wenig im Fokus der Dokuserie stand. Dass auch die verstorbene Queen Elizabeth II. in ein schlechtes Licht gerückt werden wird, scheint Beobachtern zufolge als eher unwahrscheinlich.

Quellen:The Telegraph, New York Post / mit Material von DPA und Spoton