Der TV-Entertainer Jürgen von der Lippe vermutet, dass wir im Grunde aussterben werden. Seine Begründung: Durch die #MeToo-Bewegung "traue sich ja keiner mehr, 'ne Frau anzugraben". Das sei "ja schnell übergriffig", wie er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sagte. Er befürchte ein "Zeitalter der Prüderie" mit "No Nipples", erklärte er dem "Hamburger Abendblatt".

Sätze, die klingen, als habe Jürgen von der Lippe nur darauf gewartet, von jungen Journalistinnen als "alter weißer Mann" bezeichnet zu werden. Als einer, dem die zunehmende Emanzipation der Frau zuwider ist, während ihm das eigene Privileg, ein alter weißer Mann zu sein, gar nicht bewusst ist.

Tatsächlich ist es dem Entertainer gelungen, mit nur wenigen Sätzen (und einigen eingestreuten Greta-Thunberg-Beleidigungen) enorme Aufmerksamkeit zu erregen – die seiner neuen TV-Show "Nicht Dein Ernst" sicherlich nicht schaden dürfte. Ob das sein Ernst ist, was Jürgen von der Lippe da von sich gibt, muss man sich allerdings ebenfalls fragen. Denn auch seine weiterführenden Aussagen zeigen, dass er die MeToo-Bewegung nicht im Ansatz verstanden hat.

Bei #MeToo geht es nicht um Fragen des Geschmacks, es geht um sexuelle Belästigung

In Zusammenhang mit der Emanzipation und #MeToo würde sich einiges ändern, kritisierte der Entertainer. Als Beispiel nannte er, dass Frauen, denen ein Mann den Mantel abnehme oder den Stuhl zurechtrücke, das heutzutage nicht mehr mögen und sagen würden: "Hören Sie mal, ich bin kein Kind, ich kann das alleine."

Möglich, dass einige Frauen mit Höflichkeit der alten Schule nichts anfangen können. Das hat aber weder etwas mit Feminismus noch mit der #MeToo-Bewegung zu tun. Wenn eine Frau es nicht mag, dass ihr die Jacke abgenommen wird, ist das Geschmackssache. Zeiten ändern sich. Bei #MeToo geht es aber nicht um Fragen des Geschmacks, es geht um sexuelle Belästigung. Und ja, dazu zählen auch sexualisierende Bemerkungen beim "Angraben", wenn sie als unangenehm empfunden werden.

Dass einige Männer – darunter auch Jürgen von der Lippe – die Grenze zwischen Flirten und sexueller Belästigung nicht ziehen oder sehen können, entspricht genau den Erfahrungen der Frauen, die #MeToo ins Leben gerufen haben.

Seit #MeToo fürchten sich Männer vor Anschuldigungen

Jürgen von der Lippe ist mit seinen Ansichten nicht allein. Zahlen zeigen: Immer mehr Männer haben seit der #MeToo-Bewegung Angst, von Frauen als belästigend wahrgenommen zu werden. Laut einer Studie der Arbeitspsychologin Leanne Atwater 2019 gaben 20 bis 25 Prozent der befragten Männer an, seit der #MeToo-Bewegung Situationen im Berufsleben zu vermeiden, in denen sie mit Frauen allein sind. Etwa die Hälfte der Männer fürchte sich vor falschen Anschuldigungen. Ein Viertel sagte sogar, deshalb keine Frauen mehr einstellen zu wollen.

#MeToo könnte Frauen also zum Nachteil werden – wenn der Hintergrund der Bewegung falsch verstanden wird. Und wenn in der Öffentlichkeit stehende Männer wie Jürgen von der Lippe ihre Reichweite nutzen, um falsche und fatale Interpretationen der #MeToo-Bewegung zu verbreiten. Sie erkennen nicht, dass die Bewegung Millionen Menschen auf der ganzen Welt geholfen hat, indem sie ihnen Mut gemacht hat zu erzählen, wie sie belästigt, genötigt und im schlimmsten Fall vergewaltigt wurden. In mehr als 85 Nationen.

Jürgen von der Lippe geht es wie vielen anderen Männern: Sie verstehen die Debatte nicht

Die Auswirkungen waren und sind immer noch immens. Kürzlich begann der Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein, der die #MeToo-Debatte ausgelöst hat. Drei Frauen sagten, Weinstein habe sie vergewaltigt. Etliche weitere, darunter auch Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie, berichteten von sexueller Belästigung. Kevin Spacey verlor seinen Vertrag mit Netflix, weil neun Männer ihn im Laufe der #MeToo-Debatte der sexuellen Belästigung beschuldigten. Gegen unzählige weitere Männer wird seitdem ermittelt.

Dass Männer ihr Verhalten seit der #MeToo-Bewegung stärker hinterfragen, ist eine erfreuliche Konsequenz. Dass sie deshalb angeblich Angst haben Frauen anzusprechen oder "ein Zeitalter der Prüderie" heraufbeschwören, ist eine Mimimi-Interpretation, die Täter plötzlich zu Opfern macht. Vermutlich weiß das auch Jürgen von der Lippe – doch seine Sätze waren nicht als Witz gemeint, den man ihm hätte verzeihen können. Sie zeigten, dass er sich weder mit der Debatte auseinandergesetzt noch sie verstanden hat – wie viele andere Männer auch. Und das ist das eigentliche Problem.