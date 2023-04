Kevin Spacey werden in zwölf Anklagepunkten sexuelle Übergriffe auf mehrere Männer vorgeworfen. Jetzt gab es eine erste Vorverhandlung.

Der Londoner Strafprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey wegen vorgeworfener sexueller Übergriffe soll am 28. Juni beginnen. Das ging aus einer Vorverhandlung am Southwark Crown Court hervor, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der 63-Jährige erschien per Videoübertragung zu der Anhörung.

Ihm werden in zwölf Anklagepunkten sexuelle Übergriffe auf mehrere Männer vorgeworfen. Die Taten sollen sich zwischen 2001 und 2013 abgespielt haben. Spacey weist die Vorwürfe zurück. Die Hauptverhandlung ist PA zufolge auf eine Dauer von vier Wochen angesetzt.