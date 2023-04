von Laura Stunz Er ist kaum wiederzuerkennen: "Mike & Molly"-Star Billy Gardell hat während der Coronapandemie knapp 70 Kilogramm abgenommen. Jetzt spricht er über seine unglaubliche Transformation.

Bekannt wurde er als Mike in der US-amerikanischen Sitcom "Mike & Molly", jetzt erkennen ihn selbst seine Fans kaum wieder. Auf der diesjährigen Oscar-Verleihung überraschte Billy Gardell schlank wie noch nie im schicken Smoking und mit Pilotensonnenbrille. Während der Coronapandemie hat der Schauspieler insgesamt 70 Kilogramm abgenommen – von 160 auf 90 Kilogramm. Im Interview mit "Entertainment Tonight" spricht der 53-Jährige offen über seine Abnahme.

Die ersten Schritte in Richtung eines gesünderen Lebens machte Gardell bereits 2020, kurz vor Beginn der Coronapandemie. Da er aufgrund seines Übergewichtes Diabetes Typ-2 und Bluthochdruck entwickelte, stellte er seine Ernährung um und nahm zunächst eigenständig 13 Kilogramm ab. Dann kam Corona, erzählt der Schauspieler. Sein BMI lag immer noch im adipösen Bereich - ihm wurde bewusst, dass sein Übergewicht in Verbindung mit seinen Diagnosen enorme Risikofaktoren bei einer möglichen Corona-Infektion sein könnten.

Billy Gardell: Magenbypass und viel mentale Arbeit

"Ich hatte alle Risikofaktoren außer 'über 65 Jahre'. Ich hatte eine volle Bingokarte", sagt Gardell. Ihm wird klar: Er muss endlich nachhaltig abnehmen. Wegen der Gefahr einer Covid-Ansteckung haben ihm seine Ärzte daraufhin zu einer Magenbypass-Operation geraten, erzählt er.

Gleichzeitig habe er seine Ernährung umgestellt und mehr auf sich geachtet – offensichtlich mit Erfolg. Heute ist er auf seine Entwicklung überaus stolz – und dankbar für all die Erfahrungen, die er auf dem Weg zu sich selbst sammeln konnte. Er sagt: "Es zählt nicht, wie lange du brauchst, um an dein Ziel zu kommen." Wichtig sei, dass man es früher oder später erreiche.

Die Magenbypass-Operation sei eine "sehr persönliche Entscheidung" gewesen, betont der Schauspieler. "Ich würde niemanden auffordern, sich operieren zu lassen. Für mich war es das, was ich brauchte. Aber es ist nur ein Werkzeug. Den richtigen Kampf führst du im Anschluss mit dir selbst." Wie er erzählt, habe er mental stark an sich arbeiten müssen.

"Wenn du in einem Haushalt aufwächst, in dem es heißt: 'Es war ein schlechter Tag, also lasst uns essen' und 'Es war ein guter Tag, deswegen essen wir' musst du an deiner Einstellung zum Essen arbeiten", erklärt er. "Ich musste lernen, dass Nahrung lebensnotwendig, aber kein 'Fest' oder eine 'Belohnung' ist. Daran arbeite ich bis heute."

"So gesund wie noch nie"

Heute wiegt Gardell zwischen 93 und 95 Kilogramm und sei "so gesund wie noch nie." Wie er erzählt, habe sich sein Ruhepuls von 113 auf 68 verbessert, zudem leide er nicht mehr an Typ-2-Diabetes. Gardells Veränderung bleibt nicht unbemerkt. Wie er erzählt, bekomme er am laufenden Band Kommentare zu seiner optischen Veränderung: "Als ich übergewichtig war, sagten sie mir 'Du bist zu dick'. Jetzt fragen sie mich 'Bist du krank?'"

Billy Gardell im Jahr 2023 © Unique Nicole/Getty Images

"Ich denke, jeder muss irgendwann einmal Frieden mit sich schließen, in den Spiegel schauen und sagen: 'Weißt du, es ist wahrscheinlich Zeit, auf dich aufzupassen.' Und ich war reichlich spät dran damit", sagt Gardell.

Sein Sohn ist seine Motivation

Jetzt gebe es für ihn aber kein Zurück mehr. Seine größte Motivation sei sein Sohn: "Ich habe das Gefühl, dass ich kein gutes Beispiel in Sachen Gesundheit für ihn war. Und deshalb möchte ich, dass er sieht, dass Veränderungen zum Positiven möglich sind". Er wolle die Entwicklung seines Sohnes miterleben können und für ihn da sein.

"Wenn man 50 wird, fängt man als Vater an zu rechnen: 'Wenn ich noch 25 Jahre länger leben kann, wird er 40 sein'", erzählt er. Dafür möchte der 53-Jährige seine Gesundheit noch weiter verbessern und auch das Rauchen ablegen.

Derzeit sieht man Garwell in der US-amerikanischen Sitcom "Bob Hearts Abishola", in der er einen Geschäftsmann verkörpert, der sich unerwartet in eine nigerianische Krankenschwester verliebt.

Quelle: "Entertainment Tonight"