Normalerweise postet Bushido auf seinem Instagram-Kanal hauptsächlich Tour-Termine, Fotos mit seinen Kumpels oder Bühnen-Schnappschüsse. Jetzt konnten sich Fans allerdings über ein besonders schönes Foto aus dem Privatleben des Rappers freuen.

Bushido postet Foto seiner Tochter Aaliyah auf Instagram

Denn der 39-Jährige postete erstmals ein Bild seiner Tochter Aaliyah in dem sozialen Netzwerk. Es zeigt das kleine Mädchen im Rock und Streifen-T-Shirt samt Hello-Kitty-Umhängetasche. Dazu schrieb der stolze Vater: "Mini-Model" und ergänzte das Bild mit dem Hashtag #aaliyah. Wer allerdings denkt, Bushido hätte seine vier Kinder mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi vorher noch nie gezeigt, irrt. Denn schon im Musikvideo zu seinem Song "Papa" spielte der Nachwuchs des Paares mit. Im Intro des Liedes hört man eines der Kinder sagen: "Der Papa ist ein ganz guter Rapper, der heißt Bushido und der kann richtig gut singen - und, und der, und der rappt ganz gut." In "Papa" legte der Rapper einen regelrechten Seelenstriptease hin. "Dass so viele Menschen hier so gern Papas Geschichten hören ist der Grund, warum uns immer fremde Blicke stören. Warum ich so oft weg bin und warum ihr mich so sehr vermisst. Die Antwort, wenn ihr Mama fragt, warum Papa im Fernsehen ist. Weshalb er oft verreist und mit den Onkels in den Flieger steigt. Wichtig ist nur, dass ihr wisst: Ich komme wieder heim!", rappte er damals.

Fullscreen

Mit Anna-Maria Ferchichi hat der Musiker vier gemeinsame Kinder

Bushido und seine Frau sind seit Mai 2012 verheiratet. Im selben Jahr brachte Ferchichi die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Nur ein Jahr später folgten Zwillinge - ein Junge und ein Mädchen. Der Jüngste im Bunde wurde 2015 geboren. Die 36-jährige Schwester von Musikstar Sarah Connor brachte einen Sohn aus ihrer ersten Ehe mit in die Beziehung.