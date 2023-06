"Mission: Impossible": Tom Cruise über seinen lebensgefährlichen Stunt am ersten Drehtag

von Tina Pokern Tom Cruise ist für seinen Wagemut bekannt. Auch für seinen neuen "Mission: Impossible"-Streifen war ihm kein Risiko zu groß, Gleich zu Beginn der Dreharbeiten absolvierte er einen lebensgefährlichen Stunt.

Tom Cruise ist inzwischen 60. Ein Alter, in dem sich andere so langsam auf ein beschauliches Rentenleben vorbereiten. Der "Mission: Impossible"-Star hingegen sucht immer weiter nach dem nächsten Adrenalin-Kick. Er ist bekannt dafür, die Stunts in seinen Filmen am liebsten selbst zu drehen. Auch für den neuen Streifen setzte Cruise wieder sein Leben aufs Spiel – und das direkt am ersten Drehtag.

Dieses Mal stürzte sich Cruise mit dem Motorrad von einer Klippe, bevor er seinen Fallschirm aktiviert und sachte zu Boden gleitet. Wenn man so etwas mache, müsse man sich extrem konzentrieren. Ein Höchstmaß an körperlicher Präzision sei gefordert, erzählte der Schauspieler im Gespräch mit Entertainment Tonight. "Ich habe trainiert und war bereit", sagte er. Deswegen sei es wichtig gewesen, dass diese Szene das Erste ist, was gedreht wird und nicht etwa zuerst etwas anderes, was ihn gedanklich ablenken könnte.

Tom Cruise: Stunt am ersten Drehtag

Der frühe Stunt war zudem eine wirtschaftliche Vorsichtsmaßnahme, damit der Film im Unglücksfall nicht in die Binsen geht, immerhin kostet das gute Stück 200 Million Dollar teuer. "Wir müssen am ersten Tag wissen: Machen wir alle weiter oder müssen wir den Film komplett umschreiben?", so Cruise.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Cruise sich bei Dreharbeiten verletzt. Tatsächlich missglückte ihm schon 2017 bei den Dreharbeiten von "Mission: Impossible 6" ein Stunt. Damals sprang er von Hausdach zu Hausdach, kam dabei ins Straucheln. Er erreichte zwar die rettende Dachkante, prallte zuvor aber heftig gegen die Hauswand und brach sich dabei den Knöchel. Die Dreharbeiten mussten ausgesetzt werden. Das Risiko einer Wiederholung wollten wohl weder Cruise noch Regisseur Christopher McQuarrie eingehen.

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1" ist ab dem 13. Juli in den Kinos zu sehen. Diesmal muss der von Cruise verkörperte Ethan Hunt mit seinem Team eine hochgefährliche neuartige Waffe finden, welche die komplette Menschheit bedroht.

Quelle: Entertainment Tonight