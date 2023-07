"Mission: Impossible" floppt: Tom Cruise bleibt hinter den Erwartungen zurück

Tom Cruise hatte den "Mission: Impossible"-Film stark beworben. Doch in den USA spielte er zum Auftakt nicht soviel ein, wie erhofft.

Tom Cruise bleibt in den USA mit dem siebten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe hinter den Erwartungen zurück. Wie "The Hollywood Reporter" berichtete, spielte der Film in Nordamerika in den ersten Tagen voraussichtlich rund 78 Millionen US-Dollar ein (rund 70 Millionen Euro). Gerechnet habe man mit 90 Millionen Dollar.

"Mission Impossible" zieht ältere Zuschauer an

Die Zahlen für den ersten Ticketverkauf siedeln den Actionstreifen nur im mittelmäßigen Feld an. Demnach spielte "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil 1" während der bisher fünftägigen Laufzeit in den USA rund 78 Millionen US-Dollar ein. Damit bleibt er hinter den Erwartungen der Produzenten, die auf mindestens 90 Millionen US-Dollar zum Auftakt gehofft hatten. Bisher zog Tom Cruise auch vor allem ältere Zuschauer in die US-Kinos: 22 Prozent aller Ticketkäufer seien mindestens 55 Jahre.

Streaming-Tipps Sommergefühle pur: Diese zehn Filme sind perfekt für heiße Temperaturen 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger Ein Klassiker schlechthin ist sicherlich der Blockbuster "Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger". Aus der gleichnamigen Bestseller Buchvorlage hat Oscar-Preisträger Ang Lee einen mitreißenden, spannenden Film gemacht, der fesselt und zu Tränen rührt. In dem Film geht es um Pi Patel, einen indischen Jungen, der inmitten eines Tierparks aufwächst, den sein Vater führt. Als seine Eltern mitsamt den Tieren nach Kanada auswandern wollen, gerät die Familie auf See in einen gewaltigen Sturm. Wenig später findet sich der Junge als einziger menschlicher Überlebender auf dem Rettungsboot wieder – mit ihm der Tiger des Zoos. Ein Überlebenskampf beginnt, bei dem Pi und das Tier zunehmend verstehen, dass sie zusammenarbeiten müssen, um wieder sicher an Land zu kommen. Eine erzählerisch wie visuell beeindruckende Geschichte, die zwar nicht unbedingt Lust auf die nächste Kreuzfahrt macht, sicherlich aber die Abenteuerlust in dem ein oder anderen Zuschauer wecken wird.

"Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger" ist auf Disney+ kostenlos im Stream verfügbar. Mehr

Weltweit spielte der siebte Teil bisher rund 240 Millionen US-Dollar ein (213 Millionen Euro). Gekostet hatte der Streifen 290 Millionen US-Dollar. Ob der Film, der in Deutschland am 13. Juli startete, also große Gewinne erwirtschaftet, bleibt abzuwarten. Zumal jetzt mit "Barbie" und "Oppenheimer" zwei große Konkurrenten in die Kinos kommen. Vor allem an "Barbie" werden hohe Erwartungen geknüpft. Der Film soll in den ersten Tagen in den USA mindestens 93 Millionen US-Dollar einspielen – so die Hoffnung der Macher.

Ende Juni hatte Tom Cruise noch ganz uneigennützig für die Konkurrenz-Streifen geworben. "Dieser Sommer ist voller erstaunlicher Filme, die man im Kino sehen kann", postete Tom Cruise auf Instagram. Neben "Indiana Jones" ermunterte er auch dazu, sich "Barbie" und "Oppenheimer" anzusehen.