Manchmal scheint nicht nur das Talent in der Familie zu liegen, sondern auch der Erfolg. Zumindest sind Familienbande in der Promi-Welt weit verbreitet: Viele Schauspieler:innen, Musiker:innen oder Models haben berühmte Eltern, denen sie nacheifern. Manche übertreffen ihre Eltern sogar an Erfolg oder Berühmtheit. Prominente Beispiele sind Miley Cyrus, Ben Stiller oder Brooklyn Beckham. In unserer Fotostrecke zeigen wir sie und andere bekannte Sprösslinge aus Star-Familien.

Liegt es an den Genen, wird das Talent für Musik oder Schauspielkunst einfach weitervererbt? Orientieren sich die Kinder an den Berufen ihrer Eltern? Mögliche Erklärungen, die auch zutreffen mögen, doch die Wahrheit ist wahrscheinlich etwas komplexer. Zunehmend wird über die Privilegien diskutiert, die Kinder berühmter Eltern im Showbusiness genießen. Dass Söhne oder Töchter den gleichen oder einen ähnlichen Karriereweg einschlagen wie die Mutter oder der Vater und damit auch noch Erfolg haben, ist demnach kein Zufall.

Haben "Nepo Babys" den Erfolg ihren Eltern zu verdanken?

Vor allem in der jüngeren Generation werden solche Stars oft als "Nepo Babys" bezeichnet, abgeleitet vom Begriff Nepotismus, auf deutsch "Vetternwirtschaft". Der Verdacht dahinter: Sie sollen ihren Erfolg nicht etwa ihrem Talent oder ihrer harten Arbeit zu verdanken haben, sondern vor allem dem Geld und den Kontakten ihrer reichen Eltern. Vor allem in den sozialen Medien wird kräftig darüber abgelästert, aber auch das "New York Magazine" widmete dem Phänomen eine Titelgeschichte.

Die Diskussion ins Rollen gebracht hat ein Tweet über Maude Apatow, die in der HBO-Serie "Euphoria" die Hauptrolle spielt. Sie ist die Tochter des Regisseurs und Drehbuchautors Judd Apatow und der Schauspielerin Leslie Mann – beide sehr erfolgreich in Hollywood. Bekannt wurde sie durch Rollen in mehreren Filmen ihres Vaters.

In Deutschland gibt es ähnliche Fälle: Til Schweiger beispielsweise besetzt in seinen Filmen regelmäßig Rollen mit seinen Kindern Luna, Emma und Lilli. Sein Sohn Valentin arbeitet bei mehreren Produktionen hinter der Kamera mit.