Sehen Sie im Video: "Nightmare on Elm Street" – So sieht Freddy-Krueger-Darsteller Robert Englund heute aus.





Robert Englund hat in 167 Filmen oder Serienfolgen mitgespielt. Und doch denken Fans nur an eine Rolle wenn sie den Namen Englund hören: "Freddy Krueger", den Massenmörder aus "Nightmare on Elm Street". Er selber beschrieb seine Figur als nihilistischer Punk-Bösewicht. Mit der Rolle ging er in die Analen der Popkultur ein und ist als Albtraum-Horror-Figur unvergessen. Heute ist Englund 73 Jahre alt. Mit seinem Vollbart und stets freundlicher Erscheinung scheint der Charakterdarsteller für die Horrorfilmrolle gänzlich ungeeignet. Und doch sagte er Anfang des Jahres im Interview, dass er es sich durchaus vorstellen könne, noch einmal in die vernarbte Maske des personifizierten Albtraums der Filmgeschichte zu schlüpfen.

Mehr