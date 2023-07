Regisseur Christopher Nolan erklärt, wie er den Streikbeginn während der "Oppenheimer"-Premiere in London erlebt hat.

"Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan (52) spricht über den Schauspielerstreik, der während der britischen Premiere seines neuen Films begonnen hat. Die Stars des Films hatten die Feier in London daraufhin geschlossen verlassen.

Der Streikbeginn sei "bittersüß" gewesen

"Es war ein bittersüßer Moment", erklärte der Filmemacher am Dienstag rückblickend in der "Today"-Show. "Wir hatten die Gelegenheit, den Film ein wenig zu feiern, und die Schauspieler waren alle da, um uns zu unterstützen, aber als die Zeit gekommen war, mussten sie ihre Arbeit niederlegen und alle ihre Schauspielkollegen und auch die Autoren unterstützen."

Während der britischen Premiere waren die ersten Auswirkungen des Streiks deutlich zu spüren, der von der amerikanischen Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA ausgerufen wurde. Die Stars des Films wie Cillian Murphy (47), Emily Blunt (40), Matt Damon (52) und Florence Pugh (47) hatten die Vorführung im Odeon am Leicester Square frühzeitig verlassen.

Er hofft auf eine schnelle Lösung

Im Interview mit Moderatorin Savannah Guthrie (51) erklärte Nolan, dass er grundsätzlich hinter dem Streik stehe. Er stelle "einen wichtigen Moment in der Branche" dar. Er hoffe, dass die streikenden Schauspieler dazu beitragen werden, bessere Löhne, Streaming-Lizenzgebühren und Einschränkungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu erzielen. "Die Geschäftsmodelle wurden von den Unternehmen, für die wir arbeiten, neu geschrieben, und es ist an der Zeit, die Deals neu zu schreiben." Der Regisseur ist sich sicher: "Wenn alle vereint sind, kann das hoffentlich so schnell wie möglich passieren."

"Oppenheimer" startet am 20. Juli in den deutschen Kinos. Zur Premiere in New York musste Christopher Nolan wegen des Streiks ohne seine Schauspieler über den roten Teppich laufen.