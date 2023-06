"Orange Is the New Black"-Star Uzo Aduba schwanger bei den Tony Awards.

"Orange Is the New Black"-Star Uzo Aduba Sie erwartet ein Kind

"Orange Is the New Black"-Star Uzo Aduba ist schwanger. Stolz präsentierte sie ihren Babybauch bei den Tony Awards in New York City.

Uzo Aduba (42, "Orange Is the New Black") ist schwanger. Die vielfach ausgezeichnete US-Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann, dem Filmemacher Robert Sweeting. Das gab sie am Sonntag bei den Tony Awards 2023 bekannt. Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich im United Palace Theater in New York City knöpfte Aduba ihre orangefarbene Anzugsjacke von Christian Siriano auf, um ihren Bauch zu zeigen. Zum leuchtenden Outfit kombinierte Aduba Schmuck von David Webb, Schuhe von Alexandre Birman und eine Clutch von Judith Leiber.

Uzo Aduba: "Ich werde die Mami von jemandem sein!"

Auch auf Instagram kommentierte sie die süße News. Zu einem Clip, der sie mit einem Babystrampler zeigt, schreibt Uzo Aduba: "Was für ein Segen. Mein Mann Robert und ich sind so glücklich, dieses nächste Kapitel als Eltern gemeinsam zu beginnen. Ich bin überglücklich. Ich werde die Mami von jemandem sein! Ich weiß, dass unser einziges, einziges Ziel darin bestehen wird, dich zu lieben, Kleines, während wir drei weiter wachsen. Du meine Güte. Schau, was Gott getan hat."

Im September 2021 bestätigte eine Quelle dem "People"-Magazin, dass die Schauspielerin und Sweeting im Jahr 2020 heimlich geheiratet haben. Das Paar hat sich in einer geheimen Zeremonie in New York das Jawort gegeben. In diesem Monat sprach die Schauspielerin in einem Instagram-Post zum ersten Mal über ihre Ehe und zitierte dabei "Harry und Sally" (1989).

"Für einige von uns kann es sich so anfühlen, als würden wir unser ganzes Leben damit verbringen, auf unseren besonderen Menschen zu warten. Mein Herz, meine Liebe - ich bin so glücklich, dass mein Leben letztes Jahr mit dir begonnen hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist", schrieb sie.

Gewinnerinnen und Gewinner der Broadway-Nacht

Bei den Tony Awards werden seit 1947 jährlich die US-amerikanischen Theater- und Musicalpreise vergeben. Dieses Mal setzten sich unter anderem diese Künstlerinnen und Künstler durch:

Bestes Musical: "Kimberly Akimbo", Bestes Theaterstück: "Leopoldstadt", Beste Hauptdarstellerin in einem Musical: Victoria Clark, "Kimberly Akimbo", Beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück: Jodie Comer, "Prima Facie", Bester Hauptdarsteller in einem Musical: J. Harrison Ghee, "Manche mögen's heiß", Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück: Sean Hayes, "Good Night, Oscar", Beste Regie bei einem Musical: Michael Arden, "Parade", Beste Regie bei einem Theaterstück: Patrick Marber, "Leopoldstadt" etc.