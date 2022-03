War die Ohrfeige hart genug?



Nein, ich habe den Eindruck, dass es nur eine kleine Liebes-Ohrfeige war, die sagt – mach das nicht noch einmal.“



Es war ein Eklat, wie er noch nie bei den Oscars gesehen wurde: Will Smith schlägt Chris Rock während der Verleihung in L.A. vor laufenden Kameras. Der US-Komiker hatte zuvor einen Witz über die an einer Autoimmunerkrankung leidende Frau des Schauspielers gemacht.Nach dem Vorfall überprüft die Academy, ob sie den Oscar, den Will Smith erhalten hat, wieder zurückziehen wird. Wie bewerten Menschen in New York und L.A. das Verhalten des Weltstars?„Er muss seine Frau verteidigen. Ich hätte ihm auch eine Ohrfeige gegeben.„Es ist falsch. Es haben viele Kinder zugeschaut. Er ist ein Star. Chris Rock ist ein Komiker, er macht sowas halt – es ist nur seine Arbeit. Er hätte sich einfach später mit ihm aussprechen sollen.“„War es richtig – nein. War es gerechtfertigt – ja. Es ist etwas doppeldeutig. Er hätte es nicht vor laufender Kamera machen sollen. Aber Chris Rock hat es vor laufender Kamera ausgesprochen. Jetzt ist es halt so, dass er sich auch öffentlich entschuldigen muss, weil er sich in der Öffentlichkeit blamiert hat.“„Ich unterstütze ihn zu einhundert Prozent. Ich weiß, dass viele sagen, dass er das nicht hätte tun sollen. Aber Chris Rock und Will Smith sind Freunde und arbeiten seit Jahren zusammen: Wo liegt die Grenze für eine Person, die Autonomie einer anderen zu respektieren – vor allem, wenn sie gerade an einer Krankheit leidet?“„Er hätte es nicht tun sollen. Vor allem, weil er ein Komiker ist. Diese Menschen machen Witze, die an der Grenze sind. Menschen fühlen sich dadurch auch mal beleidigt. Aber es wird schwierig, wenn das zum Präzedenzfall wird, der besagt, dass es ok ist einen Komiker zu schlagen, weil man nicht mag, was er sagt.“Schon während der Oscars hat sich Will Smith bei der Academy für sein Verhalten entschuldigt. In einem schriftlichen Statement auf Instagram hat er nun auch Chris Rock um Verzeihung gebeten.