Der mit den "Rosenheim-Cops" bekanntgewordene Schauspieler Joseph Hannesschläger ist tot. Das bestätigte die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau am Montag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Demnach verstarb der Schauspieler am heutigen Montagmorgen um 7 Uhr. Hannesschläger wurde 57 Jahre alt. Bis zuletzt soll er in einem Hospiz gegen die Krankheit gekämpft haben.

Im Oktober 2019 hatte Hannesschläger sein Krebsleiden öffentlich gemacht

Hannesschläger spielte den Kommissar Korbinian Hofer von den "Rosenheim Cops". Daneben war er auch in "Der Bulle von Tölz" und in dem Kinofilm "Der Schuh des Manitu" zu sehen. Im Oktober 2019 war Hannesschläger mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen. Er litt an einem neuroendokrinen Tumor im Magen-Darm-Bereich, der bereits die Leber befallen hatte. Er könne nur noch pallitaiv behandelt werden, sagte Hannesschläger damals. Seine Rolle in der Serie "Die Rosenheim Cops" gab er deshalb nach 20 Jahren auf.

Doch die Hoffnung hatte der TV-Star bis zuletzt nicht aufgegeben. Über seine Frau Betti habe er der Zeitung gesagt: "Sie leistet Übermenschliches für mich. Sie ist die Liebe meines Lebens."