Von 1996 bis 2003 spielte sich Melissa Joan Hart als Halbhexe Sabrina in die Herzen der Fernsehzuschauer. Mit gerade einmal 20 Jahren spielte sich Hart mit "Sabrina-Total Verhext" der große Durchbruch. Heute ist die ehemalige Teenie-Hexe 43 Jahre alt. An den bahnbrechenden Erfolg von „Sabrina“ konnte die New Yorkerin nicht mehr anknüpfen. 2005 feierte Hart ihr Regiedebut mit dem Kurzfilm „Mute“, in dem Schwester Emily die Hauptrolle spielte. Zwei Jahre später inszenierte sie für Ehemann Mark Wilkerson und seine Band Course of Nature das Musikvideo zu "Anger Cage" 2009 erfüllte sich Hart einen Kindheitstraum. In Kalifornien eröffnete sie einen Süßigkeitenladen. Der Candy Shop musste 2011 aufgrund einer Mitarbeiter-Klage wegen rassistischer Diskriminierung und unrechtmäßiger Kündigung schließen. Von 2010-2015 kehrte Melissa Joan Hart für die Sitcom Melissa & Joey auf die Fernsehbildschirme zurück. Zudem war die Schauspielerin in der US-Version von Let’s dance zu sehen. Melissa Joan Hart ist seit 2003 mit Musiker Mark Wilkerson verheiratet, das Paar hat drei Kinder. Mit ihrem Mann betreibt Hart das Modelabel King of Hearts. Melissa Joan Hart ist bekennende Republikanerin. 2012 sprach sie sich im US-Wahlkampf für Mitt Romney als Präsidenten aus. Ihre Entscheidung begründete die Schauspielerin nicht, wofür sie bei Twitter viel Kritik erntete.