In einer Live-Sendung kann schon mal etwas schiefgehen. Das musste am Samstagabend Sänger Thomas Anders (55, "Ewig mit Dir") am eigenen Leib erfahren. Während seines Auftritts mit Gastgeber Florian Silbereisen (37) beim diesjährigen "Schlagerbooom 2018 - Alles funkelt! Alles glitzert!" rutschte Anders auf der Bühne aus. Via Facebook ließ er seine Fans wissen, was genau passiert sei.

"Du hast wirklich überhaupt keine Chance"

Der 55-Jährige erzählt in einem kurzen Clip, den er in der "Schlagerbooom"-Kantine aufgenommen hat, dass er den Übeltäter für sein kleines Malheur bereits ausfindig gemacht habe: "Konfetti auf Plastik ist wie Schmierseife und du hast wirklich überhaupt keine Chance. [...] Da hat es mich aus dem Gleichgewicht gerissen", ließ Anders wissen.

Ob wirklich zu viel Konfetti zu seinem Sturz führte, ist fraglich. Auf dem Video zur Show ist zu sehen, dass an der Stelle, wo Anders stürzte, lediglich ein paar Konfettistreifen lagen. Als Anders in die Knie ging, um zu tanzen, stürzte er zu Boden. Obwohl die Fernsehkameras sofort umschwenkten, war der Sturz auch für die Zuschauer der Live-Show zu sehen.

Der Auftritt von Thomas Anders und Florian Silbereisen bei "Schlagerboom 2018":

Thomas Anders kommt ohne Verletzung davon

Zum Glück ist bei dem Sturz nichts weiter passiert. "Es geht mir fantastisch, ich habe noch nicht mal einen blauen Fleck, es ist alles gut bei mir gepolstert", versicherte der 55-Jährige. Wie heißt es so schön? The Show must go on!