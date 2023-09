"Schwanger – nicht fett": Carolin Kebekus scherzt über ihre Schwangerschaft

Carolin Kebekus zeigt sich öffentlich mit Babybauch. Bei einem Auftritt vor Live-Publikum witzelte sie über ihre Schwangerschaft.

Komikerin Carolin Kebekus erwartet im Alter von 43 Jahren ihr erstes Kind. Bei gleich zwei Gelegenheiten präsentierte sie jetzt öffentlich ihren Babybauch und bestätigte so ihre Schwangerschaft.

Ihren ersten Auftritt in anderen Umständen absolvierte sie bei der Aufzeichnung der von Bettina Böttinger moderierten WDR-Talkshow "Kölner Treff". Kebekus präsentierte sich bestens gelaunt und in einem figurbetonten Jumpsuit mit bereits gut erkennbarer Babykugel. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Bruder David, mit dem sie derzeit in der ProSieben-Show "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" zu sehen ist – allerdings noch ohne Babybauch, da die seit dem 29. August laufenden Folgen bereits vor einigen Monaten produziert wurden. Der aufgezeichnete "Kölner Treff" wird am heutigen Freitag um 22.00 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Carolin Kebekus zeigt sich schwanger bei ihrer Tour "Funny Bones"

Ihren ersten Auftritt vor Live-Publikum hatte die Entertainerin am gestrigen Donnerstagabend bei der Auftakt-Show ihrer Comedy-Tour "Funny Bones" im Kölner E-Werk. Dort stellte sie abermals ihr Talent unter Beweis, aus fast jedem Alltagsthema eine Show zu machen, in der eine Pointe die nächste jagt.

Wie der "Express" berichtet, eröffnete Kebekus ihr Programm mit den Worten: "Ich bin nicht allein hier, ich hab' einen Fötus bei mir. Und der ist hier drin. Weiß auch nicht, muss auf dem Weg auf die Bühne passiert sein." Danach erkundigte sie sich demnach, ob es im Publikum jemanden gäbe, der Geburtshilfe leisten könne, "falls hier was losgeht." Auch wenn es dafür zugegebenermaßen "noch etwas früh" sei.

Nach diesem knalligen Einstieg folgten dem Bericht zufolge weitere Gags, die sich um ihren Babybauch drehten. "Ich muss jetzt immer da hinfassen", erklärte sie. "Das ist das internationale Zeichen für schwanger – nicht fett. Ich komm' mir so dumm dabei vor." Zudem gab sie laut "Express" zu, sich von ihrem bevorstehenden Kinderglück etwas überrollt zu fühlen. "Ich habe schon so Gedanken: Wie wird das? Kriege ich das alles hin? Ich hab' natürlich auch Schiss. Vor allem davor, dass ich keine Witze mehr über hässliche, fette Kinder machen kann. Und dann die Hormone. Dann fängt man an, zu heulen. Das bedeutet Arbeitsunfähigkeit für mich", sagte Kebekus.