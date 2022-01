Bär griff sie am Set an

"Scream"-Star Neve Campbell Bär griff sie am Set an

"Scream"-Star Neve Campbell erzählte in einem Interview, wie sie einst am Set eines Films ein Bär angriff.

Mit dem fünften Teil der Horrorreihe "Scream" ist Neve Campbell (48) gerade in die Kinos zurückgekehrt. Doch Campbell wäre bei Dreharbeiten fast einmal einem Bären zum Opfer gefallen. Nicht am Set eines der "Scream"-Filme allerdings, sondern beim Dreh einer ihrer frühen Arbeiten, als die Kanadierin 17 Jahre alt war.

Auf der Promotionstour zu "Scream 5" erzählte Campbell in der "The Kelly Clarkson Show" der Gastgeberin von dem lange zurückliegenden Vorfall. "Ich habe diese Rolle gespielt, in der meine Figur 'eins mit den Tieren' ist, und es gab eine Szene, in der ich von einem Bären gejagt werden sollte", berichtet die Schauspielerin. "Sie brachten einen Bären ans Set und gaben mir zuerst eine große Flasche Cola, um ihn zu füttern."

Der Bär wollte mehr als Honig

Dann sollte sie Honig auf ihre Hand schmieren und weglaufen. "Und wenn du zu dem Baum da drüben kommst, drehst du dich um, streckst deine Hand aus und fütterst den Bären", habe man ihr erklärt.

Dies tat Campbell auch, doch der Bär war nicht auf den Honig in ihrer Hand aus. "Er packte mich am Bein und zerrte mich durch den Wald", erzählt sie. Ihre am Set anwesende Mutter schrie entsetzt, das Team war wie erstarrt. Erst ein Bärenbändiger konnte die Schauspielerin befreien, indem er das Tier mit Steinen bewarf.

Um welchen Film es sich handelte oder ob sie die Dreharbeiten überhaupt zu Ende brachte, verriet Neve Campbell gegenüber Kelly Clarkson (39) nicht.