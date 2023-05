von Laura Stunz In der sechsten Folge von "Sing meinen Song" zeigte sich "Rooftop"-Sänger Nico Santos erstaunlich offen. Im engen Kreis in Südafrika verriet er, wie er seine Frau Aileen kennenlernte. Ein magischer Abend mit jeder Menge Emotionen und Gefühl.

Mit über einer Milliarde Streams ist Nico Santos einer der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum. Derzeit sieht man den Chartstürmer zusammen mit Deutschpop-Ikone Clueso, Sängerin LEA, Newcomerin Alli Neumann, Rapper Montez, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und "An guten Tagen"-Sänger Johannes Oerding in der Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" jeden Dienstag auf Vox.

"Das war der erste Song, den ich für meine Frau geschrieben habe"

In der sechsten Folge, die sich voll und ganz um das Werk von Santos drehte, plauderte der 30-Jährige erstaunlich offen über die Beziehung zu seiner Frau Aileen. Denn LEA performte seinen Song "Would I Lie To You" als emotionale Ballade. "Das war der erste Song, den ich für meine Frau geschrieben habe", verriet Santos. "Als Versprechen. Egal was passieren sollte, ich bin immer da." Und Santos war überwältig: "Ihr macht gerade den Soundtrack meines Lebens", schwärmte er.

"Real Love" aus seinem neuen Album "Ride" sei die "Fortsetzung" des Stückes, eine Liebeserklärung an Aileen, die er nun schon seit elf Jahren kennt. Den Song performte er gleich im Anschluss und verriet: "Wir kennen uns seit elf Jahren. Wir haben uns kennengelernt im Robinson Club, wo wir beide gearbeitet haben", erzählte er offen. Sie haben sich sofort gut verstanden, seien lange jedoch nur Freunde gewesen, da Aileen eigentlich in der Nähe von Köln wohnte.

Pandemie spielte dem Paar in die Karten

Doch dann bekam Santos nach einem seiner Auftritte im Club eine Anfrage eines Produzenten, der ihn nach Köln einlud. Ab dann haben die beiden immer mehr Zeit zusammen verbracht, jedoch meist freundschaftlich und mit zeitlichen Abständen. "Irgendwann haben wir uns wieder gesehen. Damals war ich gerade frisch Single – und sie auch", erzählt er. Sie hätten stundenlang über alles geredet – über das Leben und über das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und dann hat es gefunkt.

Doch Santos war 2020 durch "Sing meinen Song", sein neues Album und seine Tour so eingespannt, dass das nächste Treffen erst drei Monate später möglich gewesen werden. Die Corona-Pandemie änderte für das Paar alles. "An dem Tag, bevor der Lockdown losging, ist sie zu mir, und ab da waren wir nicht mehr getrennt."

"Ich habe mein Zuhause gefunden"

Mit Aileen ist Santos seit nun mehr einem Jahr glücklich verheiratet. Die beiden gaben sich das Jawort in Santos' Heimat auf Mallorca. Der Sänger erinnert sich: Drei Jahre später sitzt er wieder in Südafrika bei "Sing meinen Song" mit Ehering am Finger, "ich weiß wo ich hingehöre, ich habe mein Zuhause gefunden", sagte er dort.

Neben Santos' seltenen Einblicken in sein Privat- und Liebesleben hielt die Folge noch einiges mehr bereit. Gastgeber Oerding, der vor allem für seine deutschen Hits bekannt ist, begeisterte die Runde mit seiner deutschen Version von "Home". Er entschuldigte sich mit den Worten "Da ich nicht so gut bin mit Englisch, habe ich einfach einen neuen Text geschrieben." Doch Santos ist komplett aus dem Häuschen. "Ich kann nicht glauben, was du daraus gemacht hast", staunte der Sänger.

Eine emotionale Performance nach der nächsten

Und auch Clueso singt prinzipiell nicht auf Englisch, erklärte er. Er performte den Hit "Play With Fire" auf Deutsch. "Ich habe einen Haufen Zeilen da mit rein genommen, ich hoffe es gefällt dir irgendwie", sagte der 43-Jährige. "Was ist das eine Ehre", schwärmte Santos. "Eine unglaubliche Version", so sein Fazit, und: "Mir kommen die Tränen."

Rapper Montez, der zum ersten Mal bei "Sing meinen Song" dabei ist, performte "Low On Love" mit voller Hingabe. "Es wird sehr emotional", kündigte er an – und hielt sein Versprechen mit einer deutschen Version der Ballade. Sein wohl stärkster Auftritt der diesjährigen Staffel. Emotional wurde es auch bei Stefanie Kloß. Mit ihrer Version von "Streets of Gold" brachte sie Santos komplett aus der Fassung. "Was ist hier los?", fragte er völlig verdattert. "Ihr könnt mich nach diesem Abend in die Klapse stecken", witzelte er. Während ihrer Performance hatte er Tränen in den Augen.

Protea für Oerding

Neumann wählte den Song "Safe" und performte ihn in einer Grunge-Version auf Deutsch, da ihr Englisch "katastrophal" sei. Den Hintergrund zu ihrer Song-Wahl erklärte sie gleich mit. "Ich hatte gerade jemanden ins Krankenhaus gebracht, bin danach ins Auto zurück und dann lief dieser Song", erzählte sie. "Ich war an diesem Punkt emotional am Ende mit meinem Latein und dachte okay, das ist jetzt nicht mehr in meiner Hand – und hab gehofft, dass die sich da gut um sie kümmern und helfen."

Santos' Reaktion fiel im Anschluss überschwänglich aus. "Du bist einfach die Geilste", schwärmte er. "Safe ist der erste Song, bei dem ich mich als Musiker so richtig gefunden habe."

Am Ende des Abends erhielt Oerding die Protea für den besten Song. "Weil du uns so zusammenbringst", begründete Santos zum Schluss. "Weil du so ein toller Host und Mensch und einer der krassesten Musiker bist, die ich je kennenlernen durfte. Deine Version meines Songs war unfassbar und ich werde sie jeden Tag hören."

"Sing meinen Song" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox. Die aktuelle Folge gibt es bei RTL+ zum Abruf.

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.