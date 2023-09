von Christina Klein Neun Staffeln, 134 Episoden und damit 5600 Minuten umfasst die Anwaltsserie "Suits", mit der Herzogin Meghan bekannt wurde. Ihr damaliger Kollege Patrick J. Adams veröffentlichte nun ungesehene Fotos der Herzogin aus der Zeit.

Immer wieder werden im Netz Stimmen laut, die Produzenten sollen die Serie "Suits" reanimieren – auch weil Meghan Markle, heutzutage Herzogin Meghan, bis 2017 ein fester Bestandteil des Casts war und man Hoffnung hat, dass sie zurückkäme. Sie spielte in der Serie die Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane, die im Kollegium eine Beziehung mit dem Anwalt Mike James Ross, gespielt von Patrick J. Adams, hatte.

Dieser Kollege, der von 2011 bis 2017 neben der Frau von Prinz Harry spielte und das ein oder andere Mal mit ihr auf Tuchfühlung ging, scheint sie sehr zu vermissen. Adams postete auf seinem Instagram Account am Dienstag drei Bilderkarusselle aus der "Suits"-Zeit. Alle starten mit Herzogin Meghan. Er zeigt damit bisher ungesehene Aufnahmen der Schauspielerin, die ihre Karriere 2017 zugunsten der Hochzeit mit Prinz Harry und den damit verbunden Pflichten des britischen Königshauses, an den Nagel hängte.

Patrick J. Adams vermisst seine Kollegen wie Herzogin Meghan sehr

Zu den Aufnahmen seiner ehemaligen "Suits"-Kollegen schreibt Adams: "Ich vermisse meine Freunde", "Jeden einzelnen von ihnen", "Dies, ja, ist tief". Offenbar hofft auch Adams darauf, dass es ein Revival der Serie geben könnte. Zumindest Herzogin Meghan könnte, wenn sie wollte, auch wieder ein Teil der Erfolgsserie sein, denn sie und ihr Mann Harry traten 2020 bekanntlich aus dem Königshaus aus und leben seitdem mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito, Kalifornien.

Ein ganz besonderes Bild ist unter den Instagram-Veröffentlichungen auch dabei. Offenbar in einer Drehpause liegt Meghan mit den Füßen an der Wand hoch auf dem Fußboden des Anwaltsbüros. Ihre Kollegin Sarah Rafferty sitzt auf dem Sofa.

Die Zeit am Filmset scheint die Crew zusammengeschweißt zu haben. Auch bei Herzogin Meghans Hochzeit mit Prinz Harry am 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor flanierten die "Suits"-Schauspieler an den wartenden Royal-Fans vorbei und nahmen an der Zeremonie teil. Vielleicht lösen die Postings von Patrick J. Adams ja etwas aus, sodass ernsthaft über ein Comeback gesprochen wird – Adams scheint jedenfalls bereit dafür zu sein.

Quelle: Instagram

