In einem Interview mit "Today Extra" hat Bryan Adams die Moderatoren Belinda Russell und David Campbell ordentlich vor den Kopf gestoßen.

Bryan Adams (62) möchte offenbar nicht mehr über seinen Hit "Summer of '69" sprechen. Wie "MailOnline" berichtet, weigerte sich der Musiker in der australischen Morgenshow "Today Extra" über die Entstehung des Songs Auskunft zu geben. "Ich will nicht darüber reden, ich will über das neue Album reden. Dafür bin ich hier", antwortete er auf die Frage von Belinda Russell (44).

Diesen Wunsch erfüllte ihm die Moderatorin und lobte sogleich die Single "So Happy It Hurts" aus dem gleichnamigen Album (2022). Ihr Kollege David Campbell (48) hingegen fühlte sich sichtlich vor den Kopf gestoßen. Nach einem Moment der Sprachlosigkeit brachte er nur ein "Wow okay" und ein ungläubiges Lachen über die Lippen.

Seine Verwunderung ist nicht unbegründet: Erst Anfang des Monats sagte Bryan Adams in einem Interview mit "The Independent", dass er "Summer of '69" nur schrieb, weil ihn der Titel zum Lachen brachte. Zuvor hatte er "Louder" erzählt, dass es sich um eine Anspielung auf eine Sexstellung handle. Er verriet der Musik-Plattform außerdem, dass der Song dreimal aufgenommen werden musste, bevor er seinen Vorstellungen entsprach.

Neues Album und neue Tour

Somit scheint zur Hit-Single von 1984 alles gesagt zu sein - im Gegensatz zum am 11. März erschienenen "So Happy It Hurts". Bryan Adams' 15. Studioalbum umfasst brandneue Tracks und führt ihn 2022 auf Europa-Tournee. Für November und Dezember sind auch Konzerte in Deutschland und Österreich geplant.