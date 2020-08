Knutschten in der "Take me out"-Limousine: Silvana und Frank

RTL-Show "Take me out"-Traumpaar Silvana und Frank: Hochzeit geplatzt

Sie haben sich in der RTL-Kuppelshow "Take me out" gefunden: Die Kandidaten Silvana und Frank hatten für diesen August ihre Hochzeit geplant. Doch jetzt gaben sie bekannt: Daraus wird nichts.

Sie sind das Traumpaar von "Take me out". 2017 haben Silvana und Frank in der Kuppelshow von Ralf Schmitz zueinander gefunden. Dabei kannten sich die beiden bereits. "Er ist mein Chef", verriet Silvana dem verdutzten Moderator damals. Doch gefunkt hat es erst in der Sendung. Frank entschied sich für seine Sekretärin, sie für ihn. Aus dem Flirt wurde mehr. Drei Jahre später, am 21. August, sollten die Hochzeitsglocken läuten. Doch daraus wird vorerst nichts.

In einer Videobotschaft an RTL verriet das Paar warum. Keine Sorge, die beiden sind immer noch zusammen. Aber Corona macht ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung. "Leider konnten wir nicht heiraten, weil ein Teil unserer Familien in Amerika wohnt und wegen Corona nicht kommen konnte. Dann haben wir das abgesagt", erklärte Frank. Die Familie hätte wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen und Einreisebestimmungen nicht aus den USA nach Deutschland zur Trauung kommen können. Stattdessen verbrachten das Paar seinen Nicht-Hochzeitstag an der Müritz.

"Take me out"-Paar will Hochzeit nachholen

Doch es gibt schon einen neuen Plan. Silvana und Frank wollen ihre geplanten Flitterwochen auf die Malediven umfunktionieren. Dort wollen sie sich im September in einer inoffiziellen Zeremonie das Jawort geben. "Wir heiraten dort nur allein und das ist auch nicht anerkannt", verriet Frank. Ob das klappt, ist allerdings fraglich. "Die Bestimmungen ändern sich ja fast täglich", sagte das Liebespaar. "Wir hoffen, dass das stattfindet." Offiziell wollen sie ihre Hochzeit dann im nächsten Jahr in Deutschland nachholen. Dann hoffentlich ohne Corona.

Silvana und Frank ist das erste "Take me out"-Paar, das den Gang vor den Traualtar wagt. Am Samstag, dem 12. September 2020 um 22:20 Uhr haben dann neue Männer und Frauen die Chance auf die große Liebe. Dann startet auf RTL eine neue Staffel der Datingshow.