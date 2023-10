Unter den Augen seiner Ex-Freundin Bella Thorne: "Teen Wolf"-Star Tyler Posey hat seine Partnerin Phem geheiratet.

"Teen Wolf"-Star Tyler Posey (31) ist unter der Haube! Der Schauspieler hat am Samstag seiner Partnerin Phem (28, mit bürgerlichem Namen Olivia "Liv" Marsico) das Jawort gegeben, wie "Page Six" berichtet. Die Hochzeitszeremonie fand dem Klatschblatt der "New York Post" zufolge in einem privaten Meditationsgarten in Pacific Palisades, einem wohlhabenden Viertel in Los Angeles, statt. Danach folgte ein Empfang im Restaurant "Duke's Malibu".

Gefeiert wurde im Ocean Room des Restaurants gemeinsam mit Familie, Freunden und Kollegen, die auf Instagram Einblicke von der Zeremonie zeigen. Die Braut trug ein bodenlanges, rückenfreies Spitzenkleid von Grace Loves Lace. Dazu kombinierte sie einen traditionellen, langen Schleier. Ihre langen blonden Haare waren zu Locken gestylt und zur Hälfte zurückgesteckt. Schuhe von Bella Belle rundeten ihren Hochzeitslook ab.

Posey trug farblich abgestimmt zu seiner Braut einen hellbeigen Anzug von British Custom Tailors, eine weiße Krawatte und dazu braune Schuhe.

Glückwünsche von der Familie

Poseys Cousine Elizabeth Posey (30) teilte ein Foto auf Instagram und begrüßte Phem in der Familie: "Wir haben ein weiteres Mitglied der Posey-Familie und könnten nicht glücklicher sein", schrieb sie zu dem Bild. Sein jüngerer Bruder Jesse Posey (28) teilte gleich eine ganze Reihe von Schnappschüssen auf Instagram und gratulierte dem Paar begeistert: "Mein bester Kumpel hat heute das beste Mädchen geheiratet. Ich liebe dich und Liv für immer. Ihr seid für immer meine Homies."

Ex-Freundin unter den Gästen

Zu den Gästen zählten auch einige prominente Freunde des Paares. Darunter etwa die Sängerin Avril Lavigne (39) oder "Teen Wolf"-Co-Star Tyler Hoechlin (36). Auch Poseys Ex-Freundin, Bella Thorne (26), war Teil der Hochzeitsgesellschaft.

Tyler Posey und Phem sind seit 2020 ein Paar. Nach zwei Jahren Beziehung machte er ihr am diesjährigen Valentinstag einen Antrag.