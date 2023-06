Ab dem 21. Juni zeigt RTLzwei die dritte Staffel von "Temptation Island VIP". Vier prominente Paare sollen öffentlich ihre Treue testen.

Fans von "Temptation Island" können sich freuen: Es geht wieder los mit einer neuen Staffel der Show, im Free TV bei RTLzwei! Am 21. Juni startet die dritte Staffel von "Temptation Island VIP". Darin müssen vier prominente Paare ihre Treue beweisen.

Mit dabei: Christina Dimitriou (31) und Aleks Petrovic (32). Die beiden Reality-Stars lernten sich 2020 kennen. Christina nahm vorher bereits mit ihrem Ex-Freund an einer "Temptation Island"-Staffel teil.

Michelle Daniaux (24) und ihr On-Off-Freund Gigi Birofio (24) sind auch zu sehen. Sie waren ebenfalls beide schon in mehreren Formaten (u.a. "Ex on the Beach", "Prominent getrennt"). Nach einer Trennung rauften sie sich wieder zusammen.

Zwei Wochen voneinander getrennt

Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni (28) wirken außerdem mit. Sie lernten sich 2021 bei "Ex on the Beach" kennen, nahmen an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil. Pedroni war bereits in seiner Heimat Frankreich Kandidat in einer Dating-Show. Lala Aluas (32) und Aurelio Savina (45) sind Paar Nummer vier. Nach eigenen Angaben führen sie eine offene Beziehung.

Die vier Paare werden von RTLzwei getrennt voneinander in Villen auf einer einsamen Insel untergebracht - mit jeweils elf partyfreudigen Singles des anderen Geschlechts. Zwei Wochen lang müssen sie in dieser Konstellation beweisen, ob sie ihrem Partner treu bleiben. "Temptation Island VIP" wird - erstmals im Free TV - immer mittwochs in Doppelfolgen ab 22:20 Uhr gezeigt.