Terminator 2 - Tag der Abrechnung war der erfolgreichste Film des Jahres 1991.

Er gewann vier Oscars und spielte weltweit rund 520 Millionen US-Dollar ein.





In der Rolle des jungen John Connor:

Der damals 13-jährige Edward Furlong.

Er wurde über Nacht berühmt und gewann mehrere Filmpreise.





Doch was wurde dann aus dem einstigen Nachwuchs-Star?





Nach "Terminator 2" konnte Furlong nie wieder an diesen Mega-Erfolg anknüpfen.

Er spielte diverse Rollen in Independent-Filmen und TV-Serien.

Weiterhin wirkte er in mehreren Musikvideos mit, etwa von Aerosmith oder Metallica.





Vor allem Probleme mit Alkohol und Drogen behinderten seine Karriere.

Als im Jahr 2002 die Dreharbeiten für den dritten Terminator-Teil begannen, war Furlong nicht dabei - die Produzenten befürchteten, seine Drogenprobleme könnten das Projekt gefährden.

Die Rolle ging an den zwei Jahre jüngeren Nick Stahl.





2006 heiratete Furlong die Schauspielkollegin Rachael Bella.

Im selben Jahr bekam das Paar einen gemeinsamen Sohn.

Doch schon 2009 scheiterte die Ehe.





In den folgenden Jahren wurde Edward Furlong mehrmals wegen häuslicher Gewalt verhaftet.

Seine jeweiligen Partnerinnen warfen ihm vor, sie geschlagen zu haben.

2013 wurde er zu 180 Tagen Haft verurteilt, nachdem er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte.





Immerhin konnte Furlong später doch nochmal in seine Paraderolle des John Connor schlüpfen.

Für den Film "Terminator: Dark Fate" stand er für Rückblenden einen Tag lang vor der Kamera.

Dabei wurde allerdings nur sein Gesicht gefilmt und später digital auf einen anderen Schauspieler übertragen.

