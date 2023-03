Das zertrümmerte Fahrzeug, in dem Prinzessin Diana, ihr Begleiter Dodi Al-Fayed und der Fahrer Henri Paul 1997 in Paris ums Leben kamen.

Kritik an "The Crown"

Nicht nur Prinzessin Diana kam 1997 in Paris ums Leben. Zu den Opfern gehört auch ihr Chauffeur Henri Paul. Dessen Bruder hat Netflix und die Serie "The Crown" kritisiert, weil dort der tödliche Unfall nachgestellt wird.

Noch sind die Dreharbeiten zur sechsten und letzten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" nicht abgeschlossen. Doch schon jetzt gibt es harsche Kritik an einigen der Szenen, die in den finalen Folgen zu sehen sein werden.

Denn schon jetzt ist bekannt, dass auch der Tod von Prinzessin Diana vorkommen wird. Die Ex-Frau des heutigen King Charles III. und Mutter von Prinz William und Prinz Harry kam am 31. August 1997 in Paris bei einem Autounfall ums Leben. Ihr Partner Dodi Al-Fayed sowie der Chauffeur Henri Paul starben dabei ebenfalls.

Kritik an Netflix und "The Crown"

Dessen Familie hat sich nun in deutlichen Worten an Netflix gewandt und den Streamingdienst heftig attackiert. Zuvor waren Bilder der Dreharbeiten aufgetaucht, die zeigen, wie der Unfall in der Serie nachgestellt wird.

Das löst bei den Hinterbliebenen großen Schmerz aus. Alain Paul, der Bruder des Chauffeurs, und dessen bester Freund Claude Garrec werfen den Serienmachern vor, den Tod Pauls auszubeuten und ihn "den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen".

"Ich möchte nicht immer wieder das Autowrack sehen, in dem mein Bruder gestorben ist", sagte der in Lorient lebende Franzose der "Daily Mail". "Das ist inhuman."

Prinzessin Diana wird erneut von Elizabeth Debicki verkörpert

Die Dramatisierung des Todes von seinem Bruder empfänden er und seine Familie als grausam. Netflix habe ihn nicht vorgewarnt, dass die Tragödie noch einmal ins Rampenlicht gezogen werde.

"Schon wieder versuchen Menschen aus dem Tod meines Bruders und von Prinzessin Diana Profit zu ziehen", sagte Paul der britischen Zeitung. "Ich verstehe nicht, wie sie das Unterhaltung nennen können. Für sie ist es einfach nur ein Geschäft. Dann können sie mir auch einen Scheck schicken."

Wie schon in der fünften Staffel wird Diana auch im Finale von Elizabeth Debicki gespielt. Vermutlich gegen Ende dieses Jahres werden die zehn Folgen auf Netflix veröffentlicht, mit denen die Serie ein Ende finden wird.

Dann wird auch Alain Paul schauen. Zwar hat er "The Crown" bislang ignoriert. Doch im Finale ist er dabei: "Ich möchte genau wissen, was sie über meinen Bruder sagen und wie sie ihn behandeln."

