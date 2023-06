In "The Idol" spielen Lily-Rose Depp und "The Weeknd"-Sänger Abel Tesfaye die Hauptrollen.

Sky-Serie Sex, Intrigen und toxische Beziehungen: Trailer zu "The Idol" mit Lily-Rose Depp und The Weeknd veröffentlicht

von Laura Stunz Es könnte die schlechteste Serie des Jahres werden. Der erste Trailer zu "The Idol" mit Lily-Rose Depp und The Weeknd in den Hauptrollen gibt einen Eindruck davon, was die Skandal-Serie von "Euphoria"-Produzent Sam Levinson zu bieten hat.

Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte die neue HBO-Serie "The Idol" von "Euphoria"-Produzent Sam Levinson große Premiere. Nun ist der offizielle Trailer der Sky Exklusive Produktion erschienen, der einen ersten Eindruck davon gibt, was Zuschauer von der Serie erwarten können: Reichlich Drama sowie Sektentum, Partys und Sexspiele.

Sekten, Sexspiele und Machtkämpfe

In "The Idol" geht es um die junge Künstlerin Joceyln, gespielt von Lily-Rose Depp, die nach einer gescheiterten Tournee versucht, ihren Weg zurück in die Musikindustrie zu finden. Dabei trifft sie auf den Nachtklub-Besitzer Tedros, gespielt von The Weeknd, der sie als Anführer einer gefährlichen Sekte in seinen Bann zieht und manipuliert. Schnell findet sich Joceyln in einer toxischen Beziehung wieder, die von Intrigen, Sexspielen und Machtkämpfen geprägt ist. Dabei merkt die Musikerin nicht, wie sie manipuliert wird. Ihr einziges Ziel ist es, mithilfe von Tedros ihren Weg zurück an die Spitze der Musikwelt zu finden.

Neben Lily-Rose Depp und "The Weeknd" beeinhaltet der Cast jede Menge weitere prominente Gesichter, darunter "Youth"-Sänger Troye Sivan, "Schitts Creek"-Darsteller Dan Levy und "You"-Schauspielerin Hari Nef.

"Aus den kranken und verdrehten Köpfen von Sam Levinson und Abel 'The Weeknd' Tesfaye"

HBO selbst pries die Serie im vergangenen Jahren als Produkt aus den "kranken und verdrehten Köpfen von Sam Levinson und Abel 'The Weeknd' Tesfaye" an – und ließ damit bereits vermuten, in welche Richtung die neue Serie gehen könnte. Und genau diese Vermutung bestätigte nun auch der neue Trailer: Es geht vor allem um Partys, Drogen und Sex. Man sieht Lily-Rose Depp als verzweifelte, beeinflussbare junge Frau, die sich naiv auf einen Kerl einlässt, in der Hoffnung, dass dieser sie auf ihrem Weg zum "American Dream" leitet. Im Gegenzug muss sich Depp touchy, intim und sexy geben. Ein User kommentierte die Aufnahmen: "Ich sehe nur Geschreie, Gestarre, Getanze und Gesaufe ... wer wird hier schauspielern?"

Dass "The Idol" zur Skandalserie des Jahres werden könnte, stand schon kurz nach den Dreharbeiten fest – spätestens aber seit bekannt ist, dass Levinson, der bereits für seine Arbeit am Set der Serie "Euphoria" kritisiert wurde, plötzlich die Regie von "The Idol" übernahm, nachdem er die eigentliche Regisseurin, "The Girlfriend Experience"-Produzentin Amy Seimetz, kurz vor Ende der fertigen Produktion feuerte.

Reichlich Kritik und böse Worte

Dazu veröffentlichte das "Rolling Stones"-Magazin im März diesen Jahres auch einen Artikel, in dem es schrieb, dass es sich bei "The Idol" um eine "qualvolle, pornografische" Abwandlung der preisgekrönten Skandalserie "Euphoria" handele. Die Serie habe sich – nachdem Levinson das Steuer übernahm – zu einer "wilden, ekelhaften Shitshow" entwickelt.

Ein katastrophales Drehbuch und ständige Verspätungen sollen dazu geführt haben, dass das 54 bis 75 Millionen US-Dollar teure Projekt finanziell und zeittechnisch immer mehr ausartete. Zudem kritisierten 13 Mitglieder des Produktionsteams Levinsons Verhalten am Set gegenüber dem "Rolling Stones". Der Regisseur soll sich herrisch und dominant aufgeführt, mit drastischen Änderungen für Verzögerungen und Verunsicherungen gesorgt und insgesamt ein großes Durcheinander verursacht.

Perverser "Folter-Porno"

Gerade die Sex-Szenen sollen kontrovers sein, ein Team-Mitglied sagte dazu: "Es war wie eine Vergewaltigungsfantasie eines toxischen Mannes, bei der die Frau jedoch zu diesen zurück kommt, um in der Karriereleiter der Musikindustrie weiter aufsteigen zu können." Das Branchenmagazin bezeichnete die HBO-Produktion abschließend als "viel zu teures Chaos".

Und nun spaltet auch der neue Trailer die Gemüter im Netz. Kritiker klagen, dass sich die einst als feministisches Projekt abgedachte Serie in einen perversen "Folter-Porno" entwickelt habe, der trotz seiner starreichen Besetzung eher peinlich wirke. Scheint so, als habe die Serie das Potenzial dazu, die schlechteste Serie von HBO zu werden. In jedem Fall können sich Zuschauer ab Anfang Juni selbst eine Meinung dazu bilden.

"The Idol" ist ab 04. Juni bei Sky und WOW im Stream verfügbar.

Quellen:"Rolling Stones", "HBO"