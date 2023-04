von Julia Mäurer Khloé Kardashian musste sich einen Hauttumor im Gesicht entfernen lassen. Der Eingriff wird in der neuen Staffel der Reality-TV-Show "The Kardashians" thematisiert. Die 38-Jährige gibt ungeschönte Einblicke – inklusive vier Zentimeter langer Narbe.

Im Oktober vergangenen Jahres schockierte Khloé Kardashian mit der Nachricht, dass ihr ein bösartiger Tumor aus dem Gesicht entfernt werden musste. Bei der zweifachen Mutter war schwarzer Hautkrebs diagnostiziert worden. Kardashian zeigte sich damals mit einem großen Pflaster auf ihrer linken Wange und klärte daraufhin ihre Fans in einer Instagram-Story auf.

"Nachdem ich eine kleine Beule in meinem Gesicht bemerkte und annahm, dass es sich um etwas so Unwichtiges wie einen Pickel handelte, beschloss ich sieben Monate später, eine Biopsie zu machen, nachdem ich festgestellt hatte, dass es sich nicht veränderte", schrieb Kardashian. Wie sich herausstellte, war es nicht nur ein Pickel, sondern ein Tumor, der sofort entfernt werden musste.

Dritte Staffel "The Kardashians" startet am 25. Mai

Der operative Eingriff wird auch in der dritten Staffel der Reality-TV-Show "The Kardashians" thematisiert, die am 25. Mai startet und in Deutschland bei Disney+ verfügbar ist. Der Streamingdienst Hulu veröffentlichte jetzt einen neuen Trailer. In dem rund zweieinhalb Minuten langen Video ist Khloé Kardashian in mehreren Szenen mit einem riesigen Verband auf der Wange zu sehen. An einer Stelle zeigt sie ihre Wunde sogar unverhüllt, die Fäden sind deutlich zu erkennen. Zu sehen ist, wie ein Lineal an Kardashians Wange gelegt wird, um die Länge der Narbe zu messen – sie beträgt vier Zentimeter.

"Das in ihrem Gesicht ist sehr besorgniserregend", sagt Familien-Oberhaupt Kris Jenner. Khloé Kardashians jüngere Halbschwester Kendall Jenner äußert Bedenken, dass die 38-Jährige zu wenig schlafen würde und zu viel Gewicht verloren hätte. Und auch Kardashian selbst gibt in dem Trailer zu: "Ein Melanom ist tödlich. Das war viel ernster, als ich es mir vorgestellt habe."

Denn es war nicht das erste Mal, dass sich die Amerikanerin einen bösartigen Hauttumor operativ entfernen lassen musste. Als 19-Jährige hatte sie bereits ein Melanom auf dem Rücken. Sie würde täglich Sonnencreme verwenden, habe aber eine erbliche Veranlagung und sei deshalb einem höheren Risiko ausgesetzt, erklärte Kardashian im vergangenen Jahr auf Instagram.

Damals gab sie sich optimistisch: "Ich bin so dankbar, dass wir das früh erkannt haben. Ich hatte Glück, alles, was bleibt, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann. Die meisten Menschen haben nicht so viel Glück wie ich, und ich bin für immer dankbar."