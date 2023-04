von Christina Klein Das ehemalige Bandmitglied der "The Pussycat Dolls", Kaya Jones, erhebt schwere Vorwürfe. Als sie Teil der bekannten Band war, soll sie zu einer Abtreibung gedrängt worden sein.

Während eines Auftritts in der "Tucker Carlson Today"-Show des Senders Fox Nation spricht Kaya Jones erneut über ihre schwierige Zeit als Mitglied der Band "The Pussycat Dolls". Schon einmal 2017 äußerte sich Jones öffentlich kritisch gegenüber der Bandzeit. Damals schrieb in einem Twitter-Beitrag: "Um Teil des Teams zu sein, musst du ein Teamplayer sein. Das heißt, mit wem auch immer sie sagen, schlafen. Wenn du es nicht tust, hast du keinen Nutzen für sie".

In einem weiteren Beitrag bezeichnete die Sängerin die Mitgliedschaft in der Band sogar als Prostitutionsring. "Das ist meine Wahrheit: Ich war nicht in einer Girl-Band. Ich war in einem Prostitutionsring. Oh, und nebenbei haben wir gesungen und waren berühmt, während alle um uns herum, die uns besaßen, Geld verdienten."

Bei "Tucker Carlson Today" setzt Jones, die von 2003 bis 2004 ein Teil von "The Pussycat Dolls" war, noch einen drauf. Sie erzählt, dass sie damals mit 19 Jahren schwanger gewesen sein soll. Von den "Machthabern", vermutlich dem Management, soll ihr dann gesagt worden sein, sie "solle die Schwangerschaft loswerden". Jones führt ihre Anschuldigung aus: "Eine Mehrheit der Frauen hat keine Kinder. Ich meine, da gibt es Druck und das Erzwingen von Abtreibungen. Und, wissen Sie, man wird gefeuert, wenn man schwanger ist."

"The Pussycat Dolls" Kaya Jones: Abtreibung fand zwischen den Proben statt

Bereits mit 16 Jahren machte Jones eine Abtreibung durch, mit 19 Jahren, als Bandmitglied, erneut. Sie gesteht weiter in der Show, dass sie Angst hatte, ihren Job als Sängerin zu verlieren, wenn sie das Kind ausgetragen hätte. Sie trieb den Embryo zwischen den Proben ab. Bei Auftritten habe Jones danach das Gefühl gehabt, dass sie noch immer blutete. "Es ist ein furchtbares Gefühl nach einer Abtreibung, es fühlt sich an, als wäre ein Teil von dir genommen worden", so die Sängerin. Auch das Thema Bodyshaming spricht die heute 38-Jährige an, sagt, dass sie als "Pussycat Doll" als "fett" bezeichnet wurde, um den Zeitpunkt der abgebrochenen Schwangerschaft herum.

Durch eine tragische Geschichte, eine Vergewaltigung als sie 30 Jahre alt war, die in einer Schwangerschaft endete, unterzog sich Jones einer dritten Abtreibung. Das Portal "Movieguide" zitiert die Sängerin mit den Worten: "Du wirst es dein ganzes Leben lang bereuen. Auch wenn ich morgen Mutter werde, glücklich verheiratet bin und alles in Ordnung ist, werde ich die drei Kinder, die ich nicht hatte, immer noch bereuen."

