Sehen Sie im Video: 20 Jahre nach "The Sixth Sense" – was macht Hailey Joel Osment heute?









Über 20 Jahre ist es schon her: Der Thriller „The Sixth Sense“ begeisterte 1999 Publikum und Kritiker. Der damals 11-jährige Hailey Joel Osment wurde für seine schauspielerischen Leistungen gefeiert. Doch bei „The Sixth Sense“ war Osment schon fast ein alter Hase im vor der Kamera. Bereits mit 4 Jahren stand Osment für einen Werbespot vor der Kamera. 1994 war er als Sohn von Tom Hanks in „Forrest Gump“ zu sehen. Doch was macht der heute 31-jährige Schauspieler heute? An den Erfolg von „The Sixth Sense“ konnte Osment nicht mehr anknüpfen. 2001 spielte er die Hauptrolle in "A.I.: Künstliche Intelligenz“. Danach übernahm er vorwiegend Sprecherrollen oder kleinere Rollen in unbekannteren Produktionen. Doch bald könnte es für Osment auf der Karriereleiter wieder bergauf gehen. Aktuell steht der 31-Jährige für zwei Filme vor der Kamera. Bleibt zu hoffen, dass Osment an frühere Erfolge anknüpfen kann.

