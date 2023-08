"This Is Us"-Stars

"This Is Us"-Stars Emotionale Worte zum Tod von Ron Cephas Jones

Die Stars der Erfolgsserie "This Is Us" trauern mit rührenden Statements um ihren ehemaligen Kollegen Ron Cephas Jones.

Mit nur 66 Jahren ist der amerikanische Schauspieler Ron Cephas Jones am 19. August 2023 verstorben. Er war vor allem für seine Rolle als William Hill in der Serie "This Is Us" bekannt, für die er zwei Emmys gewann. Etliche seiner einstigen Kollegen haben sich zu seinem Tod auf ihren Instagram-Kanälen zu Wort gemeldet.

"Einer der wunderbarsten Menschen"

"Der geliebte und preisgekrönte Schauspieler Ron Cephas Jones ist im Alter von 66 Jahren an einem langjährigen Lungenproblem verstorben", bestätigte ein Vertreter des Schauspielers am Samstag gegenüber "Variety".

Kurz nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachricht erinnerten Serienkollegen an den Verstorbenen. Sterling K. Brown (47), der bei "This Is Us" seinen leiblichen Sohn Randall spielte, widmete ihm auf Instagram folgende Worte: "Das Leben imitierte heute Kunst und einer der wunderbarsten Menschen, die die Welt je gesehen hat, ist nicht mehr unter uns." Die Welt sei nun "bisschen weniger hell". Weiter schrieb er: "Bruder, du wirst geliebt. Und du wirst vermisst werden. Lass' sie in der nächsten Existenzphase lachen, und wir sehen uns, wenn ich dort bin."

"Ich werde alle Momente für immer schätzen"

Auch Mandy Moore (38), die in der Serie die Adoptivmutter seines Sohnes verkörperte, veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite einen Gedenk-Post. Es sei "das größte Geschenk", ihn kennengelernt und mit ihm gearbeitet zu haben. "Er war pure Magie als Mensch und Künstler... Ich werde alle Momente für immer schätzen. Auch wenn er nicht so oft da war, wie wir es uns alle gewünscht hatten, war er so ein intrinsischer Teil des Stoffes der Serie, es ist, als wäre er immer da gewesen."

Chrissy Metz (42) schrieb: "Ron, danke, dass du jeden Raum aufgehellt hast, in den du gekommen bist." Sie sei durch sein "freundliches Herz", seinen "erstaunlichen Geist", sein "unermessliches Talent" und sein "schönes Lächeln" verändert worden. "Möge dein Übergang voller Licht und Frieden sein." Dann schickte sie noch hinterher: "Du bist echt die coolste Katze."

Auch die Serien-Enkelinnen Faithe Herman (15) und Lyric Ross (19) gedachten ihres Kollegen. Herman schrieb: "Ich bin eigentlich echt sprachlos. Du warst so talentiert und nett. Ich bin dankbar, mit dir gearbeitet zu haben und du wirst vermisst werden." Ross veröffentlichte in einer Instagram-Story ein Statement: "Wir haben nur einige wenige Worte seit unserem ersten Treffen gewechselt. Aber in dieser Zeit hattest du einen großen Einfluss auf mich. Ich danke dir dafür, Gott durch dich sprechen zu lassen und ich danke Gott dafür, dass er mich und den Rest der Welt mit deinem kraftvollen und nun friedlichen Licht gesegnet hat."

Zusammen mit seiner Tochter schaffte er eine besondere Premiere

Ron Cephas Jones wurde 1957 in New Jersey geboren. Seine ersten Fernsehauftritte hatte er 1996 in den Serien "New York Undercover" und "Law & Order". Er spielte auch in vielen Theaterstücken mit. Von 2016 bis 2022 gehörte er zum Cast der NBC-Serie "This Is Us". Für seine Darstellung erhielt er vier Emmy-Nominierungen, 2018 und 2020 konnte er die Auszeichnung als Nebendarsteller einer Dramaserie gewinnen. Auch seine Tochter Jasmine (34) sicherte sich 2020 ihren ersten Emmy für eine herausragende Leistung in einer Kurzkomödie. Damit waren sie das erste Vater-Tochter-Duo, das im selben Jahr Emmys gewann.

Sein Sprecher teilte in der Erklärung zum Tod des Schauspielers mit: "Im Laufe seiner Karriere spürte jeder, der das Glück hatte, ihn zu kennen, seine Wärme, Schönheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit und sein Herz. Er begann seine Karriere im Nuyorican Poets Cafe und seine Liebe zur Bühne war während seiner gesamten Karriere präsent, einschließlich seiner kürzlich für den Tony nominierten und mit dem Drama Desk Award ausgezeichneten Leistung für seine Rolle in 'Clyde's' am Broadway."