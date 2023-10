"Unter uns"-Star Jo Weil ist kaum wiederzuerkennen. Bei der PUR-Musicalpremiere zeigte er sich mit platinblonder Frisur.

Was für eine Überraschung: Bei der Premiere des PUR-Musicals "Abenteuerland" im Capitol Theater in Düsseldorf trat "Unter uns"-Star Jo Weil (46) mit einer neuen Haarfarbe auf dem roten Teppich auf - und wurde mit seiner platinblonden Mähne zum Hingucker des Abends.

Jo Weil: "Mein Name ist Blond, Jo Blond!"

Auch auf Instagram teilt der Schauspieler ein Foto von seiner Verwandlung mit den Fans. "Mein Name ist Blond, Jo Blond!", schreibt der 46-Jährige zu einem Bild von sich. Auf diesem posiert er lässig auf einem weißen Stuhl, trägt einen schwarzen Samtanzug und ist barfuß. Seine neue Haarfarbe fällt dabei sofort auf: Statt dunkle Haare trägt er nun das strahlende Platinblond.

Ob die neue Farbe dauerhaft bleiben wird, ist jedoch ungewiss. In dem Text zu seinem Post verrät er: "Es war mal an der Zeit für eine Typveränderung." Der Schauspieler fügt hinzu: "Wird vermutlich nicht für immer so bleiben, aber aktuell bin ich erstmal super happy damit." Seine Fans scheinen von der Veränderung begeistert zu sein und hinterlassen zahlreiche Herzen in den Kommentaren. Eine Userin merkt sogar an: "Steht dir toll! Auf jeden Fall gut aussehend!"

Als Stargast bei der Premiere des PUR-Musicals

Mit ähnlich charmanten Worten dürfte der nun blond frisierte Weil auch bei der Premiere des PUR-Musicals "Abenteuerland" empfangen worden sein. Der "Unter uns"-Schauspieler gehörte neben Max Giesinger (35), Bettina Zimmermann (48), Sky du Mont (76) oder Ralf Möller (64) zu den Stargästen.