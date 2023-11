Süße Baby-News - und ein ungewöhnlicher Name

"Vampire Diaries"-Star Claire Holt Süße Baby-News - und ein ungewöhnlicher Name

"Vampire Diaries"-Star Claire Holt meldet sich mit süßen Baby-News aus dem Krankenhaus - und verrät dabei auch den Namen ihres Sohnes.

Schauspielerin Claire Holt (35) hat einen Sohn bekommen und ihn Ford genannt. Auf Instagram veröffentlichte sie am 10. November ein Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem ihr Neugeborenes seitlich auf ihrer Brust liegt. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. "Ford Joblon", schreibt sie mit Herz-Emojis zu dem Familienfoto. Ihr Ehemann Andrew Joblon (40) beugt sich auf dem Bild über das Bett und schaut die beiden verliebt an.

Annähernd 6.000 Personen haben den Beitrag inzwischen kommentiert und die Eltern überschwänglich beglückwünscht. Auch "Top Gun: Maverick"-Star Glen Powell (35) schreibt: "Die beste Familie wird größer!!!! Liebe euch alle!!!!!!". Einige wenige wundern sich allerdings auch über den Namen: "Ford, wie das Auto?", fragt beispielsweise eine Followerin. Die Frage bleibt bis dato unbeantwortet. Ford ist das dritte Kind für das Ehepaar. Die beiden haben bereits den Sohn James (4) und die Tochter Elle (3).

"Ich bin nicht gerne schwanger"

Die dritte Schwangerschaft des "Vampire Diaries"-Stars war nicht leicht. Auf Instagram lies die Schauspielerin ihre Followerinnen und Follower regelmäßig am Schwangerschaftsprozess teilhaben. In diversen Posts klagte die 34-Jährige über Beschwerden.

"Kann mir bitte jemand erklären, warum ich noch zwölf Wochen vor mir habe? Ich kann mich nicht erinnern, dass es so lange gedauert hat", schrieb sie. Oder: "Ich habe in der letzten Woche mehr geweint als in einem ganzen Jahr, ich habe die Geduld eines hungrigen Dreijährigen und ich bewege mich wie ein Dugong. Ich liebe es, Kinder zu haben, aber ich liebe es wirklich nicht, schwanger zu sein", gab sie zu.