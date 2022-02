Schauspielerin Nicole Kidman gehört zu den Oscar-Nominierten, die aktuell auf dem Titel der US-Zeitschrift "Vanity Fair" zu sehen sind. Die Optik und das Outfit der 54-Jährigen stößt bei ihren Fans auf Unverständnis.

Jedes Jahr kurz vor der Oscar-Verleihung bringt das US-Magazin "Vanity Fair" eine sogenannte "Hollywood Issue" heraus und feiert damit die Nominierten der aktuellen Academy Awards. 2022 sind unter anderem Penélope Cruz, Idris Elba und Kristen Stewart auf dem Titel zu sehen. Für den meisten Wirbel sorgt jedoch das Cover von Nicole Kidman. Die Schauspielerin, nominiert als beste Hauptdarstellerin für das Drama "Being the Ricardos", ist stehend zwischen einem goldenen Tor abgebildet.

Nicole Kidman auf dem Cover der "Vanity Fair"

Inszeniert wurde das Motiv vom italienischen Künstler-Duo Maurizio Cattelan und Pierpaolo Ferrari. Kidmans Fans sind jedoch alles andere als glücklich. Zum einen finden sie, dass das Bild offensichtlich mit Photoshop bearbeitet wurde. Vor allem Kidmans Oberkörper wirkt in die Länge gezogen und retuschiert. "Es sieht aus, als hätten sie ihren Kopf auf den Körper eines Teenagers gesetzt", kommentierte eine Userin auf der Instagram-Seite von Kidman. Eine andere schrieb unter das Posting von "Vanity Fair": "Was soll uns dieses Foto von Nicole Kidman sagen? Sie ist immer atemberaubend, aber das sieht billig aus. Ich finde, sie ist elegant und geschmackvoll, aber all das ist dieses Foto nicht. Sie hätte etwas Besseres verdient."

Nicole Kidman trägt Outfit von Miu Miu

Nicht nur das Foto, auch das Outfit vom Label Miu Miu stößt Kidmans Anhängern sauer auf. "Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die für einen Oscar nominiert ist. Warum ist sie angezogen wie ein Schulmädchen? Nicht cool", lautete etwa ein Kommentar. Eine weitere Userin bemerkte: "Nicole Kidman ist eine sehr talentierte und schöne Frau, aber dieses Outfit ist es leider nicht." Oder auch: "Warum muss eine über 50 Jahre alte Frau als Teenager fetischisiert werden, um es auf das Cover von 'Vanity Fair' zu schaffen?" Mehrere Follower fühlten sich an Britney Spears' Outfit zur Single "Baby One More Time" erinnert. Spears war damals 17 als das Musikvideo erschien, Nicole Kidman ist 54 Jahre alt.

Viele Fans stellten sich die Frage: Wer hat das Miu-Miu-Outfit mit BH und winzigem Rock ausgewählt? Die Antwort: Stylistin Katie Grand. Die Britin arbeitet seit vielen Jahren mit renommierten Designern zusammen und kleidete Stars wie Madonna, Scarlet Johansson oder Uma Thurman ein. Nicole Kidman vertraut eigentlich den Diensten der deutschen Stylistin Julia von Boehm. Die kommentierte den "Vanity Fair"-Look mit Herzen und einem Flammen-Emoji. Zahlreiche Fans von Nicole Kidman sind dagegen weniger begeistert.

Lesen Sie auch: