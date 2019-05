View this post on Instagram

Du warst der einzige Mensch, der mich von allen Menschen am besten kannte! Wir haben uns bedingungslos geliebt. Auf dem Bild hast Du in meinem Geburtsort für mich eine Kerze angemacht. Heute mache ich eine für Dich an! Du warst immer für mich da! Ein wahrhafter Engel! Ich vermisse Dich so sehr und frage mich, warum das Leben so unfair ist! Du warst immer gut zu der Welt - nie ein böses Wort! 😞Ich wünsche mir, dass es diesen wundervollen Ort gibt und Du dort glücklich bist 💕Ich habe in 6 Monaten 4 Menschen verloren, die mir sehr nah standen. Zeit ist das Wichtigste, dass man Menschen, die man liebt, schenken kann.