Alyssa Milano und Tony Danza in ihrer Hit-Serie "Wer ist hier der Boss?"

Amazon Prime Video bringt die Kult-Sitcom "Wer ist hier der Boss?" zurück. Auch Tony Danza und Alyssa Milano sind wieder mit an Bord.

Amazon Prime Video will den Glanz der 80er- und frühen 90er-Jahre wieder aufleben lassen: Ein Reboot des ABC-Sitcom-Klassikers "Wer ist hier der Boss?" ist aktuell in der Mache. Laut eines Berichts des US-Magazins "Deadline" sind die beiden ehemaligen Hauptdarsteller Tony Danza und Alyssa Milano wieder mit an Bord. Die beiden verkörpern erneut das im Mittelpunkt stehende Vater-Tochter-Duo Tony und Samantha.

Ursprünglich wurde die Serie von 1984 bis 1992 produziert. Es existieren bislang 196 Folgen aus insgesamt acht Staffeln, die in der Spitze in den USA rund 30 Millionen Menschen vor den TV-Geräten vereinten. In Deutschland wurde die Sitcom ab 1992 auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. "Wer ist hier der Boss?" gewann zahlreiche Preise, unter anderem auch einen Golden Globe und einen Emmy.

Ausstrahlungstermin bislang noch nicht bekannt

Die Schauspielerin Milano bestätigte die Meldung mittlerweile via Instagram, wo sie einen entsprechenden Presseartikel teilte. Danza postete die "Deadline"-Schlagzeile auf Instagram und schrieb, dass er aufgeregt sei. Wann die Show produziert bzw. zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle:Deadline