Bastian Bielendorfer

Bastian Bielendorfer wurde dank "Wer wird Millionär?" zum wohl bekanntesten "Lehrerkind" Deutschlands und zum Bestsellerautor. Im Oktober 2010 trat er bei der Quizsendung an und ging mit 32.000 Euro nach Hause. "Diese paar Minuten Quizshow haben wirklich mein komplettes Leben verändert, vorher war ich kellnernder Student und dann plötzlich Buchautor", wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" beschrieb. "Und das alles nur, weil mein Vater als Telefonjoker bei der 8.000-Euro-Frage dermaßen den Pädagogen raushängen ließ, dass die Zuschauer wohl sehr amüsiert waren. 'Wie kannst du nur die 8.000 Euro-Frage nicht wissen, das weiß doch jeder!' war das erste, was er mich vor Millionen Leuten live gefragt hat. Für alle anderen wohl sehr lustig, für mich die Hölle."

Noch während der Sendung erzählte Bielendorfer, dass er ein recht bizarres Leben als Kind zweier Lehrer führe und gerne ein Buch darüber schreiben würde. Gesagt, getan: Nach Ausstrahlung der Sendung meldete sich der Piper Verlag bei ihm, der sein Werk "Lehrerkind - Lebenslänglich Pausenhof" im Oktober 2011 veröffentlichte. Danach schrieb er noch drei weitere Bücher, heuerte dann zwischen 2012 und 2014 als Sidekick in der "Harald Schmidt Show" auf Sky an und trat unter anderem in Comedy-Formaten wie "Jetzt wird's schräg" in Sat.1 auf. In der 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" (18. Februar ab 20.15 Uhr bei RTL oder RTL+) nimmt Bielendorfer nun als Kandidat teil.

Aaron Troschke

Aaron Troschke (32) ging als Backshop-Besitzer in die Sendung und spielte im September 2012 über drei Sendungen lang so sympathisch um die Million, dass er dem Publikum in Erinnerung blieb. Ein erster Schritt für seine TV-Karriere: Im August 2014 nahm er bei der Sat.1-Reality-Show "Promi Big Brother" teil und erreichte den ersten Platz.

Heute betreibt er unter anderem seinen eigenen YouTube-Kanal "Hey Aaron" und moderiert alljährlich die "Promi Big Brother"-Webshow. "Nach 'Wer wird Millionär?' kamen viele Sender an und wollten mich in irgendwelche Korsetts drücken, die mir nicht passen. Auf YouTube habe ich das Glück, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die mir völlig freie Hand lässt", erklärte Troschke einmal.

Meike Winnemuth

Die Journalistin Meike Winnemuth, 61, gewann bei Günther Jauch eine halbe Million Euro und reiste von der Summe in zwölf Monaten um die Welt. Nach ihrer Weltreise schrieb sie ihr Buch "Das große Los: Wie ich bei Günther Jauch eine halbe Million gewann und einfach losfuhr", mit dem sie einen "Spiegel"-Bestseller landete.

Ihr Gewinn bei "Wer wird Millionär" machte übrigens nicht nur sie reich: Ihren Telefonjoker beteiligte sie damals mit 10 Prozent an ihrem Gewinn. Auch der Zusatzjoker, der ihr bei der Beantwortung der 500.000-Euro-Frage geholfen hat, erhielt 12.500 Euro von der Gewinnsumme. Von 2013 bis Ende 2021 schrieb Winnemuth eine Kolumne beim stern.

Prof. Dr. Eckhard Freise

Prof. Eckhard Freise, 77, ging als allererster Millionengewinner in die Geschichte von "Wer wird Millionär" ein. Seine Bekanntheit nahm seitdem immer weiter zu: Regelmäßig kehrt er als Telefonjoker zu "WWM" zurück. "Mindestens 30 Mal saß ich bereits am Hörer. Die Menschen mailen mir und bewerben sich. Manche sogar, bevor sie als Kandidaten angenommen wurden", erklärte er einmal der "Bild"-Zeitung.

Daneben hat sich Freise als Experte zum Thema Trivialwissen einen Namen gemacht und trat bereits in zahlreichen Quizsendungen auf. Am 8. September 2001 wurde Freise in der RTL-Sendung "Der große IQ-Test" ein Intelligenzquotient von 132 bescheinigt. Weitere Auftritte absolvierte er unter anderem in den Shows "Der Super Champion", "Quizduell" oder "Wer weiß denn sowas?".

Leon Windscheid

Leon Windscheid (33) konnte im Dezember 2015 die Millionenfrage richtig beantworten. Heute arbeitet der 33-Jährige als Psychologe, Autor, Wissenschaftler, Redner und Jungunternehmer. Er schrieb unter anderem das Buch "Hey Hirn! Warum wir ticken, wie wir ticken". Seine Million investierte er nur kurz nach seinem Sieg unter anderem in das Event-Schiff MS Günther. Moderator Günther Jauch stand Pate.

Neben seinen Büchern und Podcasts brachte er 2018 sein erstes Programm "Altes Hirn, Neue Welt – Psychologie live erleben" auf Deutschlands Bühnen. "Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen bei dem Thema Psychologie Missverständnisse haben, dass da noch ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht werden muss", erklärte Windscheid im Interview mit spot on news. Deshalb sei er auch froh, wenn er im Fernsehen mit einem Talkshow-Auftritt viele Leute erreichen könne. Unter anderem war er bereits bei "Markus Lanz" oder in der "NDR Talk Show" zu Gast.