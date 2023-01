von Christian Hensen "Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch wollte zeigen, dass er es noch immer draufhat – und gab einer Kandidatin damit eine Antwort in Reimform.

Über Generationen gehörte Eduard Mörikes Gedicht "Er ist's" zum Standardrepertoire an deutschen Schulen. Sie wissen schon: "Frühling läßt sein blaues Band / Wieder flattern durch die Lüfte; / Süße, wohlbekannte Düfte / Streifen ahnungsvoll das Land."

Auch Günther Jauch kennt das Gedicht des Lyrikers Mörike nur zu gut, wie er in seiner Quiz-Show "Wer wird Millionär" eindrucksvoll und sichtlich stolz demonstrierte. Das Problem: Für 16.000 Euro sollte die Kandidatin sagen, welches Instrument im Laufe des kurzen Gedichts zu hören ist – und Reim sei Dank lieferte Jauch mit seinem Aufsager die Antwort.

WWM: "Schon" reimt sich auf...?

Die Frage für 16.000 Euro lautete: "Was ist in Eduard Mörikes Frühlingsgedicht 'Er ist's' von fern zu hören?". Mögliche Antworten: "A: sanfte Klaviermusik", "B: heftiger Paukenschlag", "C: leiser Harfenton" oder "D: zehnminütiges Gitarrensolo". Noch bevor die Kandidatin überhaupt irgendwas zu den Antwortmöglichkeiten sagen konnte, unterbrach Jauch. Er begann sofort damit, das Gedicht aufzusagen.

Auch wenn Jauch nicht ganz richtig lag und die Düfte für "unbekannt" hielt, während sie für Mörike "wohlbekannt" waren, gelang ihm der Durchmarsch bis zum sechsten Vers. Bevor er sich selbst mit einem Piepton stoppte, lauteten seine letzten Sätze: "Veilchen träumen schon / Wollen balde kommen"

Ab hier war es für die Kandidatin, von der man nicht weiß, ob sie das Gedicht so gut gekannt hätte, ein leichtes Spiel – denn sie hatte die Reimform erkannt. Sie entgegnete: "Ah, dann war es der Harfenton." Überrascht wollte Jauch wissen, warum. Die Kandidatin erklärte: "Weil das vom Reim her passt." Stimmt: "schon" reimt sich nur auf "Ton". Jauch schaute schockiert in die Kamera, während das Publikum in Gelächter ausbrach.

Jauch grinst seinen Ausrutscher gekonnt weg

Dem Moderator blieb nichts anderes übrig, als seine Niederlage einzusehen. Aus Rache sagte er, er würde damit sofort und nachhaltig jede Unterstützung der Kandidatin einstellen. Diese bedankte sich für eine korrekt beantwortete Frage und damit 16.000 Euro. Am Ende verließ sie die Show mit 32.000 Euro – sponsored by Günther.