Sehen Sie im Video: "Wir müssen helfen" – Sally Özcan zum Erdbeben in der Türkei.





















Als ich vom schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien gehört habe, war ich sehr erschüttert und sehr traurig. Das Ausmaß wurde uns allen erst bewusst, als wir die ganzen schrecklichen Bilder gesehen haben. Ich selbst habe auch noch viel Familie in der Türkei. Unzählige Menschen sind gerade lebendig begraben. Mein herzliches Beileid an alle Familien und an alle Menschen, die Familie und Freunde verloren haben.

Und der zweite Gedanke war direkt: Wir müssen helfen! Und ich wusste ganz schnell: Wir müssen was tun. Wir müssen ganz klar denken. Und haben dann ganz spontan eine Hilfsaktion gestartet und haben beschlossen, Hilfspakete zu packen.

Ich habe meine Community dazu aufgerufen, Spendenpakete zu richten. So was wie Hygiene-Pakete, Lebensmittel- und Babypakete und die dann an uns zu senden. Wir haben jetzt schon tausende Hilfspakete angenommen, die wir jetzt mit unseren LKWs in die Türkei bringen oder nach Syrien bringen, die einfach die Hilfsgüter hin und her fahren.

Und ich nutze jetzt meine #VOXStimme, um Euch alle zu bitten, mitzuhelfen. Und Lebensmittelpakete sollten Lebensmittel beinhalten, die nicht verderben. So was wie Nüsse und Samen, aber auch gerne Reis, Waffeln, Maiswaffeln. Kein Fleisch und kein Käse. Spezielle Babypakete sind auch ganz wichtig, weil die Babys dort Kleidung brauchen, warme Kleidung. Sie brauchen Nahrung, sie brauchen Windeln. Hygiene-Pakete sind auch wichtig. Das heißt Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, alles was man eben für seinen Körper braucht.

Wenn jemand Hilfe braucht und Menschen in Not sind, dann finde ich, ist es völlig egal, wo sie herkommen und was sie glauben. Ihr könnt entweder Sachspenden packen und verschicken oder ihr könnt auch an Hilfsorganisationen Geld spenden. Ich glaube, dass wir da alle unseren Beitrag leisten können.





Mehr