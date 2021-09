Mit "Yes Sir, I Can Boogie" wurde sie berühmt: Sängerin María Mendiola ist gestorben

Gesangsduo "Baccara" Mit "Yes Sir, I Can Boogie" wurde sie berühmt: Sängerin María Mendiola ist gestorben

Bei einem Auftritt auf Fuerteventura wurde María Mendiola gemeinsam mit ihrer Gesangskollegin entdeckt, dann folgte eine erstaunliche Karriere in ganz Europa. Am Freitag wurde der Tod der 69-Jährigen bekanntgegeben.

Die spanische Sängerin María Mendiola ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Mendiola wurde in den späten 70er Jahren weltberühmt, als sie gemeinsam mit Mayte Mateos die Band "Baccara" gründete. Ihre Singles "Yes Sir, I Can Boogie" und "Sorry, I’m a Lady" wurden europaweit Nummer-1-Hits und und laufen bis heute im Radio.

Zuletzt war Mendiola mit ihrer neuen Partnerin Cristina Sevilla unter dem selben Namen aufgetreten. Auf dem Instagram-Account der Band gab Sevilla am Freitag den Tod ihrer Bandkollegin bekannt.

"Wie schwer es für mich ist, dies zu veröffentlichen", schreibt Sevilla. Mendiola sei für sie eine wundervolle Künstlerin, aber vor allem eine Freundin gewesen. "Ich kann keine Worte finden. Ich kann Dir nur danken für all die Liebe, die du mir gegeben hast und Dir sagen, was ich schon so oft gesagt habe: Ich liebe Dich."

Zur Todesursache von María Mendiola ist bislang nichts bekannt.

María Mendiola wurde auf Fuerteventura entdeckt

Mendiola wurde 1953 in Madrid geboren und lernte Mateos beim spanischen Fernsehballett kennen. Als Flamenco-Tänzerinnen und Sängerinnen gründeten sie das Duo "Venus" und wurden 1977 auf Fuerteventura vom Plattenlabel RCA (heute Sony) entdeckt – der Anfang einer europaweiten Karriere. Aus "Venus" wurde "Baccara", das erste gleichnamige Album war ein Riesenerfolg. Die ausgekoppelte Single "Yes Sir, I Can Boogie" stieg in 18 Ländern an Platz eins der Charts, in Deutschland zählt sie zu den meistverkauften Singles aller Zeiten. In England konnte Baccara sich als erste spanische Gruppe und als erstes weibliches Gesangsduo in der Spitze der Charts behaupten.

Mendiola und Mateos nahmen einige weitere erfolgreiche Songs auf, darunter "Darling", "The Devil Sent You to Lorado" und "Ay, Ay Sailor". 1978 traten sie für Luxemburg beim Eurovision Song Contest auf und erreichten den siebten Platz.

Nach der Trennung gab es zwei "Baccara"-Duos

Nach mehreren gerichtlichen Auseinandersetzungen kam es 1982 zum Bruch zwischen Mendiola und Mateos. Beide begannen Karrieren als Solokünstlerinnen, gründeten später aber neue Gesangsduos. Unter dem alten Namen "Baccara" tat Mateos sich mit einer ehemaligen Fernsehballett-Kollegin, Marisa Pérez, zusammen. Pérez verließ das Duo nach kurzer Zeit, Mateos fand in der spanischen Sängerin Paloma Blanco einen Ersatz. Derweil gründete Mendiola ein eigenes Duo und nannte es "New Baccara". Auch ihre Gesangspartnerin ist zu diesem Zeitpunkt nicht unbekannt: Marisa Pérez. Jahre nach der Gründung entschieden Pérez und Mendiola sich, das "New" aus ihrem Namen zu streichen – seit dem gab es zwei Gesangsduos, die als "Baccara" in vielen Teilen der Welt performten.

Nachdem Pérez im Jahr 2008 an Arthritis erkrankte, wurde sie schließlich durch Cristina Sevilla ersetzt, die nun die Nachricht über den Tod ihrer Kollegin und Freundin veröffentlichte. Mendiola und Sevilla veröffentlichten 2017 ihr letztes Album und kamen für mehrere Auftritte auch nach Deutschland.

