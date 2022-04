Sehen Sie im Video: Früher Außenseiter, heute Multimilliardär – elf spannende Fakten über Elon Musk.

























Elon Musk gehört ohne Frage zu den erfolgreichsten Silicon-Valley-Unternehmern aller Zeiten. Das sind die 10 wichtigsten Stationen des Multimilliardärs. 1. Paypal Mit dem Verkauf seiner Anteile am Onlinebezahldienst „Paypal" verdiente er 2002 180 Millionen US-Dollar. 2. SpaceX Im selben Jahr gründete er das private Raumfahrtunternehmen „SpaceX". 3. Tesla 2004 erwarb er Anteile an dem Fahrzeughersteller „Tesla", heute ist er Milliardär. 4. Vermögen Laut der Forbes-Liste 2022 ist Musk mit einem Vermögen von rund 239,6 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Welt. 5. Südafrika Geboren und aufgewachsen ist er in Südafrika. Seine Eltern ließen sich früh scheiden. Musk der einen IQ von 155 hat, konnte in der Schule nie richtig Anschluss finden und wurde viel gemobbt. 6. Erstes verkauftes Computerspiel Früh entwickelte er eine Leidenschaft für Computer – als 12-Jähriger verkaufte er ein von ihm entwickeltes Computerspiel für etwa 500 Dollar. 7. Umzug in USA Um dem südafrikanischen Wehrdienst des Apartheitregimes zu entkommen, floh Musk mit seinem jüngeren Bruder mit 16 Jahren nach Kanada. Nur kurze Zeit später ging er in die USA, um Volkswirtschaftslehre und Physik zu studieren. 8. Studienabbruch Sein anschließendes Studium an der Stanford University brach Musk nach nur zwei Tagen ab und beschloss sein erstes Internetunternehmen zu gründen. 9. Zip2 Der Mut zahlte sich aus: Das Unternehmen „Zip2" wurde später für insgesamt 307 Millionen Dollar verkauft. Der Unternehmer gilt als Visionär, mit seinem Raumfahrtunternehmen „Space X" möchte Musk Menschen auf dem Mars ansiedeln. 10. KI und Hyperloop Außerdem investiert er Zeit und Geld in Projekte zur Erforschung von künstlicher Intelligenz oder von Hochgeschwindigkeitsverkehrssystemen wie dem „Hyperloop". Musk Plan: Menschen sollen irgendwann in Kapseln fast in Schallgeschwindigkeit von A nach B reisen können

