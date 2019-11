Die Jungs der 187 Straßenbande sind derzeit wohl die beliebtesten deutschen Rapper – und dafür feiern sie sich gebührend. Der Ruhm und das Geld scheint ihnen zuzufliegen. In ihrer Instagram-Story haben die Hamburger Rapper Gzuz und Maxwell nun eine abstruse Wette geteilt. Sie filmen sich dabei, wie sie gemeinsam mit Fifa auf der Playstation zocken: Bayern gegen Tottenham.

Das Spiel soll durch eine Wette wohl spannender gemacht werden. Maxwell holt 25.000 Euro aus einem Safe und legt die Geldbündel auf den Tisch – als Preisgeld. Maxwell gewinnt die Playstation-Begegnung. Doch das scheint Gzuz nicht genug zu sein: Er bietet eine zweite Wette an. Maxwell soll das Preisgeld auf ein echtes Fußballspiel setzen. Kein Problem für Maxwell, der das Preisgeld einfach nochmal verdoppelt. 50.000 Euro will er wetten – einfach, weil er es kann.

50.000 Euro auf Bayern-München

Das Bargeld packen die beiden in eine Sporttasche in Tarnfarben und machen sich auf den Weg. In einer Hamburger Wettstube legen sie dem Angestellten das Geld in bar auf den Tisch, was diesen etwas verwirrt – woraufhin er es auf seine Echtheit prüft. Maxwell wettet, dass bei dem Champions-League-Spiel zwischen Bayern-München und Tottenham mindestens vier Tore fallen.

Die Quote beträgt 2,0, das heißt, dass Maxwell seinen Einsatz knapp verdoppeln kann, wenn er richtig getippt hat. 95.000 Euro würde der Rapper erhalten, das ist die Summe bereits abzüglich der Steuern. Gzuz postet in seiner Instagram-Story ein Bild der beiden, auf dem Maxwell den Wettschein freudestrahlend in die Kamera hält. "Wünscht Maxwell viel Glück", schreibt Gzuz. Wenn's nicht so drauf ankommt, könnte die Straßenbande ihren Gewinn vielleicht für einen guten Zweck spenden. Es ist ja bald Weihnachten.

